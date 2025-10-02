En agosto de 2025, la producción fiscalizada de gas en Colombia fue de 1.218 millones de pies cúbicos diarios (MPCD), lo que representa una disminución del 15,1 % frente al mismo mes de 2024 (−215,9 MPCD) y un incremento del 1,9 % respecto a julio de 2025 (22,5 MPCD).

De acuerdo con el informe de Campetrol, se reveló además que durante el período enero–agosto de 2025, la producción promedio fue de 1.269 MPCD, lo que refleja una reducción del 12,4 % (179,3 MPCD menos) frente al mismo periodo del año anterior.

Si hablamos de la producción comercializada de gas natural en Colombia, esta fue de 800,0 millones de pies cúbicos por día (MPCD), lo que representa una disminución del 16,2 % frente al mismo mes de 2024 (155,0 MPCD menos).

El gremio enfatizó en este informe sobre los retos que enfrenta el sector en medio de un mayor consumo y de la necesidad de garantizar seguridad energética.

Ante el desplome de la producción de este energético en Colombia, Campetrol reveló que las importaciones de gas han ganado protagonismo. En agosto de 2025, Colombia importó 4.665 millones de pies cúbicos, con un promedio diario de 150,5 MPCD, un 45,4 % más que en agosto de 2024.

Sin embargo, al comparar con julio de 2025, las importaciones cayeron un 22,9 %.