Por:  Juan Sebastián Vargas

Nuevamente se aceleró la inflación en Colombia, y esta vez por segundo mes consecutivo. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), este indicador anual al mes de agosto se situó en 5,10 %, un número que es 0,20 puntos porcentuales mayor si se hace la comparación con el dato anual al mes de julio cuando estaba en 4,90 %.

Este resultado estuvo dentro del pronóstico de los analistas del mercado colombiano quienes preveían una inflación de hasta máximo un 5,19 %.

Durante la rueda de prensa, se reveló que el rubro económico que más ha contribuido de forma anual al IPC y que por ende ha tenido un incremento en el costo de vida de los colombianos es el alojamiento y servicios públicos, con una contribución de 1,46 puntos porcentuales y una inflación de estas actividades del 4,70 %.

El mercado cree que la inflación en Colombia subirá por segundo mes consecutivo

Otras divisiones de gasto que están pesando en el bolsillo de los colombianos son los alimentos, con una contribución de 1,16 puntos porcentuales y una inflación de 6,13 %. Pero en este caso, los alimentos fueron los que jalonaron el dato final gracias al dato mensual (únicamente analizando agosto), con una inflación del 0,45 %.

Acto seguido, los servicios de restaurantes y hoteles también influyeron en la aceleración de la inflación anual de agosto con 0,85 puntos porcentuales y un indicador anual de 7,78 %.

Otros rubros económicos que tienen todavía una inflación más alta que el IPC de agosto es la educación con 7,87 %, la salud con 5,67 % y las bebidas alcohólicas y tabaco con 5,33 %.

Si nos vamos por ciudades, Pereira es por cuarto mes consecutivo el territorio con mayor inflación del país, con un indicador de 5,97 % anual, y la de menor indicador en la inflación sigue siendo Santa Marta con 2,11 %. Barranquilla, por su parte, es la sexta ciudad con menor inflación del país para agosto con un indicador de 4,21 %, por debajo del promedio nacional.