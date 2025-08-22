En la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) de la ANDI, el sector productivo precisa que la incertidumbre política y pre- electoral (28,2 %), la mayor inseguridad y bloqueos (24,8 %), el aumento de los costos laborales como el salario mínimo y la aprobación de la reforma laboral (15,4 %), las decisiones sobre las finanzas públicas; y las reformas (14,5 %), desfavorecerán el desempeño de su actividad en el segundo semestre de este año.

Sobre el clima de negocios, la percepción de los empresarios presenta una situación menos optimista. En efecto, en el mes de mayo, el 59,2% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado levemente por encima al 54,8% observado en el mismo mes de 2024 y del promedio histórico (57,9%).

En ese sentido, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, manifestó que el país requiere un ambiente de certidumbre, seguridad y confianza para impulsar la economía.

“Lo anterior, se ve reflejado en el clima de negocios del empresariado, lo que compromete el crecimiento futuro. El sector productivo debe poder, por ejemplo, movilizarse, debe poder ejercer sus actividades en forma tranquila y se deben generar las condiciones propicias para su actividad. Una de las mejores políticas fiscales que Colombia pudiera de verdad desarrollar y poner en marcha casi que de forma inmediata es ser confiable. Eso deberíamos implementarlo muy pronto”, precisó Mac Master.

La encuesta reveló que al cierre del mes de mayo, los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) registran un dinamismo moderado de la actividad industrial, con tasas de crecimiento de apenas 0,6% en producción y 1,4% en ventas.

“Este desempeño se acompaña de un leve aumento en la utilización de la capacidad instalada y un aumento en la percepción de demanda de los próximos meses. No obstante, persiste una acumulación significativa de inventarios, y el clima de los negocios refleja la baja confianza empresarial y los retos estructurales del sector productivo”, detalló el presidente de la Andi.

Por otro lado, los factores que perjudicarán el desempeño de las compañías en el segundo semestre del año son: incertidumbre política y pre- electoral (28,2%), mayor inseguridad y bloqueos (24,8%), volatilidad tasa de cambio (20,5%), baja demanda e inversión (18,8%), aumento de costos laborales como el salario mínimo y la aprobación de la reforma laboral (15,4%), incertidumbre de las finanzas públicas y las reformas (14,5%), aumento de costo de fletes y problemas de infraestructura (12%), incremento de los aranceles (8,5%), altos precios y escasez de materias primas (8,5%), situación económica y política mundial (8,5%).