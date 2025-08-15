La economía colombiana presentó un crecimiento del 2,1 % en el segundo trimestre del año en curso. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) con los resultados consolidados del Producto Interno Bruto (PIB).

Este resultado incluso estuvo por debajo de las expectativas del Banco de la República y el mercado en general, quien pronosticaba un crecimiento de al menos un 2,5 % y un máximo del 3,2 %.

Según el Dane, el segmento de y las actividades artísticas y entretenimiento fueron los que jalonaron la economía del país en el segundo trimestre de 2025, con un crecimiento del 7,5 %.

A su vez, las actividades relacionadas con el comercio y reparación; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida fueron la segunda con mayor crecimiento, generando una cifra del 5,6 %.

Hay otras actividades que crecieron en el segundo cuarto del año como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,8 %), información y comunicaciones (3 %), las actividades financieras y de seguros (2,8 %), las actividades inmobiliarias (2 %), la administración pública y defensa (1,8 %), y las actividades profesionales, científicas y técnicas con 1,5 %.

El Dane también reveló que otras actividades siguen en estancamiento y no han podido crecer de la forma como se quiere, tal es el caso de la industria con 0,9 %, y las actividades relacionadas con suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, también con 0,9 %.

En ese sentido, hay actividades que decrecieron en el segundo trimestre, la más afectada fue la explotación de minas y canteras (minería) con un -10,2 %, y la construcción con -3,5 %.

A su vez, el gasto de consumo de los hogares aumentó un 3,7 %, mientras que el gasto de consumo final del Gobierno se incrementó en un 4,3 %.