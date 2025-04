Así como avanza la tecnología en cuanto a las plataformas financieras, como las billeteras digitales, que ayudan a los usuarios a facilitar la movilidad y el uso de su dinero virtual, también los ciberdelincuentes están en la constante búsqueda de formas para estafar a los ciudadanos.

Ahora, los delincuentes están creando programas fraudulentos muy parecidos a plataformas como Nequi o Daviplata, dos de las más usadas en el país.

Por medio de un video que está circulando en redes sociales, un ciudadano denuncia el programa fraudulento y explica cómo funciona para que otras personas no caigan en los engaños.

Esta persona describe que la app, que no aparece en las tiendas de Google Play Store de Android ni en la App Store de iPhone ya que se descarga como una APK, se llama Nequi DZY2 y es similar a la original.

¡Atención! Esta es la nueva modalidad de estafa con Nequi: usan una app falsa que genera códigos QR para simular pagos. Verifica siempre la transacción en la app oficial.

¿Cómo funciona?

Cuando el delincuente abre la app, aparece una pantalla que dice “Formulario”, en la cual el estafador pone el nombre de la víctima, el número de teléfono y el valor que supuestamente va a pagar.

Luego, el ladrón le da a “Generar”, para que aparezca otra pantalla, que es con la que estafan a los ciudadanos. En esta pantalla, que es idéntica a la que aparece en Nequi cuando se hace una transacción, aparece un QR, el nombre del usuario, el valor, la fecha y hora exactas, un código de referencia y de dónde salió el dinero.

Este pantallazo es presentado por los delincuentes a los comerciantes, como muestra de la realización de la transferencia.

La recomendación para que el comerciante no caiga en estos engaños es que en ese momento le pida al supuesto comprador que le dé al botón de “Listo”, el cual envía al usuario a la pantalla principal de su app. Con esto, los ladrones no podrán realizar la estafa, pues en el programa falso el botón de listo no funciona.

Recomendaciones de Nequi

Ante esta alerta de estafa, Nequi compartió con sus usuarios una serie de recomendacionesen caso de enfrentarse a estos casos:

1.Utilizar la funcionalidad del QR Verificador: Todas las personas que tienen una cuenta de Nequi pueden escanear el código QR de una transacción realizada para verificar que el envío se haya realizado exitosamente. Estos son los pasos para seguir:Una vez abras la App Nequi, selecciona el icono rosado del signo pesos ($) que se encuentra en la esquina inferior izquierda.

o Elegir la opción, “Código QR”. Allí se desplegará un menú con varias opciones, seleccionar la opción “Comprueba un pago”.

o Se habilitará una pantalla desde donde se podrá leer el QR del comprobante de pago que le muestra el cliente/usuario Nequi.

o Luego de leer ese QR, la app dirá si es un QR real o no, y sabrá si el pago es de verdad o es falso.

2. · Los movimientos no se “desaparecen” de la App Nequi: no se fíes si una persona le informa que ya realizó la transacción pero que no puede mostrarle el comprobante. Si bien estos QR verificadores son válidos sólo por 5 minutos, la persona que realizó la transacción puede consultar en “Movimientos”, buscar el comprobante de la transacción y mostrarle de nuevo el código.

3.Verificar la recepción de los pagos: no se confíe solo en comprobantes o pantallazos/ capturas de pantalla. Al recibir un pago, verifique que la plata sí haya entrado a su Nequi, vaya a los “Movimientos” en su App Nequi y compruebe que la transacción sí haya sido exitosa o verifique su cuenta bancaria para confirmar que la plata haya entrado.