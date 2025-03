Luego de que el presidente Gustavo Petro, reconociera de manera indirecta que Colombia sí necesita importar gas natural para cubrir la demanda nacional tras ordenar a Ecopetrol traerlo desde Qatar, expertos del sector energético precisaron que hay obstáculos que hacen que a fecha de hoy, esto no sea posible.

En diálogo con EL HERALDO, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, sostuvo que Ecopetrol no puede importar gas natural, porque no tiene una facilidad que le brinde esa capacidad para hacerlo”.

“Hasta la fecha, toda la capacidad de importación de la regasificadora ubicada en Cartagena (SPEC LNG) está asignada a las plantas de generación térmica que operan en la región Caribe, y esto es para su uso exclusivo”, señaló el presidente de Andeg a este medio.

En ese sentido, agregó que con ese panorama en contra, Ecopetrol podría llevar a cabo las importaciones de gas únicamente cuando pueda construir sus facilidades de importación en noviembre, como manifestó el presidente de la compañía Ricardo Roa.

Lea también: (Las bolsas europeas se resarcen de las caídas del lunes por temor a una recesión en EE. UU.)

“De no hacerlo, por lo menos por ahora, no podrá cumplir las exigencias del presidente. Tampoco tiene otro tipo de infraestructura (diferente a una regasificadora) para llevar a cabo los planes de Petro de importaciones de gas, como se buscaba con Venezuela. Es decir, no cuenta con gasoductos para tal fin”, puntualizó Castañeda.

Por su parte, el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta resaltó que el gas no se transa a “precios razonables” sino a precios de mercado, venga de donde venga.

“Ecopetrol puede comprar el gas con contratos de largo plazo o en el mercado spot. Cómo es obvio sale más caro. El problema es que a falta de la regulación que homologue dichas transacciones con los estándares internacionales se torna imposible apelar a contratos de largo plazo”, detalló Acosta.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, argumentó lo siguiente: “¿El gas natural extraído en suelos lejanos emitirá menos CO2?”. Acto seguido respondió: No, todos sabemos que No, pero sí tendrá una mucha mayor huella de carbono, habrá que licuarlo, transportarlo desde el otro lado del mundo y luego volver a gasificarlo”.

En esa misma vía detalló que “también será mucho más costoso y lo pagarán los hogares y empresas”. “Qué bueno que al menos se reconoce que se llevó al país a una situación de déficit de gas, situación que tanto se había negado a pesar de la evidencia”.