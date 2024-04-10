Colombia debe agilizar sus procesos regulatorios para poder avanzar en materia de transición energética. Con este mensaje, la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, dio arranque al Congreso de este gremio energético que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena.

La dirigente gremial expresó que la descarbonización y la reducción de emisiones, hasta donde se ha logrado avanzar, han transitado de la mano del gas natural. En ese sentido, afirmó que la meta que ha anunciado el Gobierno de llegar a 1 millón de toneladas de hidrógeno al año de bajas emisiones al 2040, es un paso esperanzador para llegar a esa anhelada transición.

'Hay que tener en cuenta que esto es fundamentalmente producido en el departamento de La Guajira a partir de fuentes renovables no convencionales con múltiples empresas con miras a la exportación', recordó Luz Stella Murgas.

Agregó que como colombianos, está la obligación de agilizar procesos regulatorios, ambientales y de consultas previas para priorizar el bien colectivo para poder entregarle a nuevas generaciones un futuro alineado con las posibilidades del mundo que habitamos.

'Llegó el momento de apostarle a soluciones concretas con el fin de consolidar la estabilidad económica, política y social, generando confianza dentro y fuera del país', aseguró la presidenta de Naturgas en su intervención.

Por su parte, Andrea Stegher, vicepresidente de la Unión Internacional del Gas (IGU), precisó que para que haya una transición energética, es necesario promover un diálogo constante entre las regiones.

'Hoy en día Europa está pensando en tener una transición más pragmática y menos ideológica, por eso a 2030 tenemos trazados objetivos muy altos en términos de resultados. La industria tiene que cumplir hoy', manifestó Stegher.

A su vez, Juan Manuel Rojas, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, afirmó que si se quiere tener un progreso en esta materia, lo ideal es seguir contando con el gas natural a lo que el denomina como un 'catalizador de progreso'.