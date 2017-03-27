La sociedad Puerto de Barranquilla asumirá en el primer semestre de este año la operación del terminal de Barranquilla Internacional Container Terminal (Bitco). El puerto multipropósito que se especializa en manejo de contenedores, se encuentra en la margen occidental del río Magdalena, en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.

Esta negociación es producto de un convenio de colaboración entre el Puerto de Barranquilla, la Sociedad Portuaria Río Grande S.A., Bitco y Barranquilla Container Terminal (BCT).

Las organizaciones portuarias se encuentran a la espera del aval que debe dar la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a esta negociación, la cual se espera para el próximo mes de abril.

Esta se constituye en una de las movidas más importantes del sector portuario de Barranquilla en lo que va de este año.

La actividad operativa y comercial del terminal de Bitco estará a cargo del Puerto de Barranquilla, mientras que la titularidad y administración de los contratos de concesión, licencia ambiental, autorizaciones aduaneras, calidad del usuario industrial y comercial de seguirá en manos del terminal.

Los ingresos que se obtengan con la operación del terminal se distribuirán entre las cuatro compañías.

El presidente del Puerto de Barranquilla, René Puche, explicó que no se trata de una compra del terminal que venía operando el Puerto de Santa Marta.

'Se llegó a un acuerdo operativo, a cambio de un arriendo. Todo apunta a que Barranquilla quiere buscar mayor eficiencia en todos los procesos operativos y centros de acopio para carga de todo tipo', señaló.

Agregó que 'Hicimos un acuerdo con la Sociedad Portuaria de Santa Marta y estamos a la espera que se otorgue la autorización para iniciar la operación de Bitco'.

El terminal cuenta con dos subterminales, uno especializado en contenedores y otro dedicado el manejo de graneles sólidos, aceros, tubería y carga para proyectos, entre otros. Cuenta con una extensión de 8 hectáreas y un muelle con profundidad de 13 metros.