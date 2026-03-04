Bacca vuelve al ruedo. Para un equipo con buenas faenas colectivas, pero con algunos inconvenientes en la estocada final, cae bien un matador como el porteño. Después de nueve meses afuera de las canchas por una lesión de talón, el delantero retornará a las canchas en el partido entre Junior y Alianza Valledupar, que se disputará en el estadio Romelio Martínez, este jueves, a partir de las 8:20 p. m., en cumplimiento de la décima jornada de la Liga I.

“Yo siempre manejo ganas y deseos de poder estar dentro del campo, que para mí es donde siempre he estado, donde mejor me sé desenvolver. Y por eso siempre me preparo cada día con la ilusión de estar bien y poder aportarle al equipo dentro del campo. No solo es que vuelva, sino volver bien”, expresó Bacca la semana pasada, en entrevista con EL HERALDO.

El retorno del legendario goleador, que muy seguramente esperará su chance en el banco de emergentes, es la principal novedad de los ‘Tiburones’ para encarar este compromiso en el que se miden al peor equipo de la primera mitad de la fase regular del torneo.

El conjunto cesarense todavía no conoce lo que es vencer este año. Acumula tres empates y cinco derrotas en ocho compromisos jugados. Posee la defensa más vulnerada de la competencia, con 17 tantos en contra, y la delantera más anémica, solo tres golecitos.

Su más reciente partido lo perdió 3-0 ante América, en el estadio Armando Maestre Pavajeau, el sábado anterior, lo cual generó muchísima molestia entre la afición y una singular crítica del principal impulsor de la llegada del equipo de primera división a Valledupar, el congresista Ape Cuello, quien puso en tela de juicio la entrega, deportividad y honestidad de los integrantes del cuadro aliancista y dio a entender que amañaron el juego frente a los ‘Diablos Rojos’.

“Siento una ‘piedra’ porque se dejaron ganar sospechosamente, sospechosamente porque no puede ser que un jugador tira una trompada en el minuto 15 y, como no lo expulsan, se hace expulsar en el minuto 40”, expresó Cuello en referencia al volante uruguayo Wiston Fernández, quien agredió en el área, con su brazo, al lateral americano Mateo Castillo, en el minuto 15, provocando un penalti que fue detectado por el VAR. El mediocampista charrúa luego fue expulsado al pechear a Tilman Palacios, en un conato de bronca, a los 41 minutos.

“Algo está pasando. Abran el ojo”, consideró Cuello durante un discurso en tarima.

Fernández es una de las bajas que tiene Alianza para este cotejo. Carlos Esparragoza y Fabián Cantillo, viejos conocidos de la hinchada rojiblanca, sí estarán disponibles.

Aparte del retorno de Bacca, la otra noticia sobresaliente en Junior es el retorno de Cristian Barrios, ausente en la victoria 2-0 sobre Jaguares, en Montería, por una molestia muscular de la cual ya se encuentra rehabilitado.

Barrios y Yimmi Chará jugarían como extremos, Guillermo Paiva se ubicará como mediapunta y Luis Fernando Muriel encabezará el ataque. En la contención estarían Guillermo Celis y Jesús Rivas. Juan David Ríos, de buen partido en la capital de Córdoba, pasaría al banco. La duda en la zona posterior es si el técnico Alfredo Arias apostará por Jean Pestaña o Jermein Peña al lado de Lucas Monzón.

Son varias las opciones, el objetivo es uno solo ante el colero de la tabla de posiciones: ganar, ganar y ganar… solo sirve ganar. Y hay con quienes hacerlo: Chará, Muriel, Paiva, Barrios, Teófilo, Canchimbo, Castrillón… Ah, y Bacca, que vuelve al ruedo.