No lo perdonó. El árbitro colombiano Wílmar Roldán expulsó al venezolano César Farías, técnico del Barcelona de Ecuador, por un roce con Alexánder Barboza, defensa central argentino del Barcelona de Ecuador, en el partido de la tercera fase de la Copa Libertadores de América que terminó empatado 1-1, este martes en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, de Guayaquil.

Corría el minuto 75 de juego, el marcador ya se encontraba igualado, cuando una pelota picó en la zona técnica de Farías y Barboza la rechazó con su pierna izquierda, muy cerca del entrenador, que se puso de espalda para evitar el contacto y luego reaccionó separándolo con el brazo.

Al parecer el argentino dijo algo por el último movimiento de Farías con el brazo, y el venezolano no se quedó callado.

“¿Qué te pasa, maricón?”, se le alcanzó a leer claramente en los labios a Farías a través de la pantalla del televisor. Después de esa situación, Roldán se le acercó al entrenador y le mostró la tarjeta roja.

EL SALUDO DE JORDAN BARRERA

Barboza es compañero del colombiano Jordan Barrera, que fue titular en el Botafogo y protagonizó la asistencia que derivó el gol de Matheus Martins en el minuto 66. El atacante paraguayo Héctor Villalba, al minuto 23, había puesto en ventaja al club de Guayaquil.

Barrera saludó con cariño y gratitud a César Farías y a todo su cuerpo técnico, que le brindaron confianza y continuidad durante su estadía en Junior.

De la mano del entrenador venezolano, el volante atlanticense se ganó la titular y recibió el rodaje que lo catapultó al fútbol del exterior.

Jonathan Miranda/EFE AME277. GUAYAQUIL (ECUADOR), 03/03/2026.- Gustavo Vallecilla (i) de Barcelona disputa el balón con Jordan Barrera (d) de Botafogo este martes, durante un partido de clasificación de la Copa Libertadores entre Barcelona y Botafogo en el estadio Monumental Banco Pichinca en Guayaquil (Ecuador). EFE/ Jonathan Miranda

EL DESARROLLO DEL PARTIDO

Botafogo y Barcelona sellaron un 1-1 que deja abierta la serie de cara de cara al partido de vuelta, el próximo martes en Río de Janeiro.

Barcelona se adelantó con el gol del Villalba, pero el Botafogo trabajó mejor y, desde el primer tiempo, creó las posibilidades para empatar, pero recién lo consiguió en el 66, gracias a Martins tras pase de Jordan Barrera.

Si bien el marcador terminó igualado, el cuadro brasileño dejó una mejor imagen en su funcionamiento colectivo frente a un Barcelona que se esforzó, pero careció de claridad e ideas para engranar mejor su juego, por lo que el partido se le tornó cuesta arriba en gran parte de los 90 minutos.

Los jugadores de Barcelona y Farías, reclamaron, incluso con vehemencia, un posible penalti de Barboza sobre Darío Benedetto a los 7 minutos, pero Roldán no prestó atención.

Barcelona presionó con mayor intensidad desde el comienzo del partido, frenó las intenciones del visitante y le ocasionó algunas fisuras en el sistema defensivo.

El portero guayaquileño José Contreras bloqueó un remate a puerta de Matheus Martins tras un fallo en cobertura del defensa Alex Rangel.

El ansiado gol ecuatoriano lo anotó Villalba en el minuto 23. Recibió un centro al corazón del área tras una mala salida de la defensa visitante, su primer remate de cabeza pegó en el travesaño y en el rebote depositó el balón en el arco de Leo Linck.

Benedetto mostró permanentemente su hambre de gol y en al menos dos ocasiones estuvo a punto de saciarla, pero el portero se le anticipó con las justas en el remate final.

Sobre los 40 minutos, Botafogo desperdició un par de ocasiones con un disparo sin dirección de Danilo Oliveira y otro remate de Álvaro Montoro con el mismo desenlace.

El Fogáo regresó al segundo tiempo tejiendo mejores acciones, pero sus atacantes continuaron sin afinar la puntería.

El cuadro brasileño insistió en busca del empate, tomó el control de las acciones y generó peligro de forma permanentemente en el arco de Barcelona.

Botafogo encontró justicia al trabajo desplegado en la cancha del Barcelona, con un acierto en el remate esquinado de Martins, que recibió dentro del área un pase retrasado de Jordan Barrera al minuto 66.

El vencedor de la serie pasará a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

FICHA TÉCNICA

Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Milton Celis (m.79, Jefferson Wila), Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez (m.64, Jonathan Mina), Joao Rojas (m.79, Jean Carlos Montaño); Héctor Villalba (m.58, Yandry Gómez) y Darío Benedetto (m.58, Sergio Núñez).

Entrenador: César Farías.

Botafogo: Leo Linck; Mateo Ponte (m.71, Lucas Villalba), Bastos, Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo Oliveira, Jordan Barrera (m.85, Joaquín Correa), Alex Telles; Jordan Montoro y Matheus Martins (m.77, Arthur Cabral).

Entrenador: Martín Anselmi.

Goles: 1-0. m.23: Héctor Villalba; 1-1, m.66: Matheus Martins

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia, asistido desde el VAR por su compatriota David Rodríguez, amonestó a Montoro (44), Quiñónez (45), Rojas (48),

Incidencia: Partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores, disputado este martes en el estadio Monumental, de propiedad de Barcelona, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.