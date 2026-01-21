Con la presencia de dos laterales derechos, Edwin Herrera y Jhomier Guerrero, Junior se enfrentará al Independiente Santa Fe, este miércoles, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el compromiso de vuelta por la Superliga.

Guerrero jugaría en calidad de extremo por derecha, más arriba que su camarada, Herrera.

Joel Canchimbo, que se ubicará como extremo por izquierda, es otra de las novedades dentro de la formación.

Los rojiblancos presentan cinco bajas en su formación inicialista: Lucas Monzón, Jean Pestaña, Jesús Rivas y Kevin Pérez, por lesión, y Teófilo Gutiérrez, por lesión.

La formación titular completa es la siguiente: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jermein Peña, Daniel Rivera, Yeison Suárez; Guerrero, Guillermo Celis, Juan David Ríos, Joel Canchimbo; Yimmi Chará; Guillermo Paiva.