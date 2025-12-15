Ahí llega siempre. Se ha convertido en su casa cada vez que enfrenta al Deportes Tolima de visitante. Junior ya tiene todo definido para su estancia en Ibagué antes del segundo juego de la serie final de la Liga II 2025 frente a los ‘Pijaos’, y el elegido es el Sonesta Hotel Ibagué, un alojamiento moderno, bien ubicado y con las condiciones para cubrir las necesidades de un equipo profesional.

El Sonesta Hotel Ibagué se encuentra en el corazón de la ciudad, dentro del Centro Comercial Acqua, sobre la emblemática Milla de Oro, una de las avenidas principales que facilitan la movilidad hacia los puntos clave de Ibagué.

Esta localización estratégica permite al equipo contar con acceso rápido a servicios, alimentación y transporte sin interrupciones innecesarias durante su concentración.

También se encuentra a cinco o siete minutos de recorrido del estadio Manuel Murillo Toro.

El plantel rojiblanco llegará en un vuelo chárter desde Barranquilla, después de 5 de la tarde.

Junior saldrá a las 3:00 p. m. desde el hotel Dann Carlton hacia el aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz.

Tras el aterrizaje en el aeropuerto Nacional Perales, de Ibagué, el equipo se desplazará directamente al Sonesta para iniciar su preparación final de cara al duelo decisivo del martes.

Parte del paisaje que pueden ver los jugadores de Junior desde su sitio de concentración.

Junior ocupará dos pisos completos del hotel —el sexto y el séptimo—, acondicionados especialmente para su estancia. En estos niveles, además de las habitaciones para descanso, se han dispuesto salones privados para las comidas, sesiones de video, análisis táctico y la charla técnica previa al partido, garantizando un ambiente de concentración óptimo.

Desde las alturas de los pisos que ocupa Junior, los jugadores podrán contemplar la ciudad musical de Colombia enmarcada por el contorno montañoso del Valle del Combeima y los estribos de la Cordillera Central, un paisaje que ofrece una mezcla de serenidad y energía natural.

El clima esperado para este lunes es de 16 °C, y aunque las condiciones pueden variar, los pronósticos indican posibilidad de lluvia ligera con nubosidad durante la jornada. Se espera que las temperaturas oscilen cerca de los 23 °C por la tarde, con probabilidades altas de precipitaciones ligeras y vientos suaves.

La delegación que arribará a Ibagué está compuesta por 24 jugadores, junto al cuerpo técnico liderado por Alfredo Arias.

Uno de los puntos más importantes en el cronograma es la rueda de prensa oficial de la final, programada para las 7:00 p. m. en el Hotel Estelar Altamira, donde también atenderá medios el volante Yimmi Chará.

El partido se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 7:30 p. m. del martes, y Junior buscará sellar la serie y levantar el trofeo frente a Deportes Tolima en esta final de la Liga II. Los Tiburones ganaron el primer juego 3-0.