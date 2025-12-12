Vuelve y juega. Aquí estamos de regreso en otra final, en una nueva cita con la gloria. Esta es la número 13 de Junior desde que se implantaron los torneos semestrales en el fútbol colombiano en 2002.

Ya son 13 series por el título, 13, número que convierte a los rojiblancos en el segundo equipo con más finales de Liga disputadas después de Atlético Nacional (16).

Deportes Tolima, rival de los ‘Tiburones’, es el cuarto club en ese listado con 10, mientras Medellín es el tercero con 12.

Después de tantas finales a las que han llegado, por primera vez ‘Tiburones’ y ‘Pijaos’ chocan directamente en la lucha por una vuelta olímpica.

El inédito duelo, que se ha vivido muchas veces en cuadrangulares semifinales, en series previas de mata-mata y una vez en la Superliga, comenzará este viernes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, a partir de las 8 p. m.

Los pupilos de Alfredo Arias, que jugaron con alma y corazón en la etapa de cuadrangulares semifinales, llegaron a esta instancia tras superar el grupo de la muerte, integrado por Atlético Nacional, América de Cali y Medellín, mientras los dirigidos por Lucas González superaron el B, que conformaron con Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe, campeón de la primera parte del año.

Con falencias y virtudes, los dos consiguieron la clasificación a la finalísima con méritos propios, en franca lid. Pero no se conforman con eso y saldrán a encarar con todo los dos retos decisivos.

“Serán dos finales muy lindas. Jugamos ante un rival al que ya enfrentamos de buena forma y vamos a ir por la final desde el primer minuto”, dijo Arias, después de la derrota 2-1 ante Medellín en el Atanasio, en la última fecha del cuadrangular.

La caída ante ‘el Poderoso’, a la cual se le hizo más eco que a la clasificación a la final en sí en algunos medios nacionales, finalmente no arruinó la gran campaña del equipo ni la ilusión del juniorismo de coronarse campeón.

ENFOCADOS EN EL TÍTULO

Arias y sus jugadores, más allá de la queja pública de Jermein Peña, que siente que en toda Colombia le disparan a Junior, se enfocaron en lo que realmente importa.

“Ahora vienen dos partidos fundamentales para ir por la gloria. No todos pueden ir por la gloria, y eso hay que valorarlo, pero también cuidarlo”, resaltó el entrenador uruguayo.

Lucas González también aspira a entrar en la historia de la escuadra tolimense y bordarle la cuarta estrella, aunque para él, por lo menos ante los micrófonos y las cámaras, “el favorito es Junior” porque “invierte más dinero que Tolima”.

La realidad y objetividad marcan que es una final pareja en la que no se notan grandes diferencias.

El club ibaguereño la afrontará con todas sus armas disponibles, mientras Junior tiene en duda a uno de sus principales gladiadores, Guillermo Celis.

El volante sucreño y el cuerpo médico del club se estaban esforzando al máximo para procurar llegar al compromiso de ida.

De resto, a pesar de algunas molestias musculares que encaran unos jugadores, todo el plantel se encuentra disponible para que Arias elija sus mejores opciones.

ANTECEDENTES MÁS RECIENTES

Junior y Tolima ya se han enfrentado cuatro veces en lo que va del año. En el primer semestre, con el venezolano César Farías en el banquillo rojiblanco y el español Ismael Rescalvo llevando las riendas tolimenses, cotejaron en tres oportunidades. En la primera ocasión, en la fase de ‘todos contra todos’, igualaron 0-0, el 15 de abril, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Luego se vieron las caras en los cuadrangulares semifinales y volvieron a empatar (1-1) el 31 de mayo, en el Metropolitano. Cristian Arrieta anotó para los visitantes, mientras Jhomier Guerrero convirtió la paridad.

El tercer reto, ya con Junior eliminado, culminó con triunfo 2-0 para Tolima, el 19 de junio, en el Murillo Toro. Gonzalo Lencina y Adrián Parra marcaron los tantos.

El cuarto juego entre ambos, ya con Alfredo Arias y Lucas González en la conducción, también fue victoria para los ‘Pijaos’, el 5 de octubre, en el coloso de la Ciudadela. Un gol de Juan Pablo ‘Tatai’ Torres marcó la diferencia (1-0).

Así las cosas, Junior todavía no le ha ganado este año al Tolima. Pero estará muy cerca de hacerlo si juega como lo hizo en la antesala a la final, con combatividad, garra, agresividad, intensidad, enjundia, testosterona, pasión, pundonor. Es decir… ¡Con amor a la camiseta!