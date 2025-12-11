No pierde la fe. Guillermo Celis está aferrado a Dios y a su disciplina para poder recuperarse y afrontar con todo la serie final de la Liga II entre Junior y Deportes Tolima, cuyo primer partido será este viernes, a partir de las 8 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La ausencia de Celis, lesionado durante el triunfo 2-1 sobre América, pesó bastante en el equipo en ese compromiso y, especialmente, en la derrota 2-1 frente al Deportivo Independiente Medellín, en las dos últimas fechas del cuadrangular semifinal A.

El volante sucreño, con su orden, ímpetu, energía, solidaridad y agresividad, se constituye en una pieza clave en el colectivo que dirige Alfredo Arias. Por eso el cuerpo médico del club y el propio jugador están haciendo todo lo humanamente posible para que pueda estar a disposición del DT en el primer choque o, en el peor de los casos, en el segundo.

El futbolista se encuentra optimista, con ganas y confiando en que le llegará una ayudita divina que le permita rehabilitarse lo más pronto posible.

Si Celis no puede recuperarse a tiempo, las posibilidades con las que cuenta Arias para reemplazarlo son Jesús Rivas, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel y Diego Mendoza. Ah bueno, y Yimmi Chará, quien ha sido utilizado en primera línea en algunos partidos por algunas circunstancias apremiantes. Es un puesto que el vallecaucano no desconoce y que ocupó en la primera parte del año, bajo el mando de César Farías.

En todo caso, la idea es que Celis se recupere y pueda encarar a los ‘Pijaos’, por eso está en la concentración.

MÁS INTERROGANTES

Hay otras tres dudas alrededor de la formación titular de Junior: el lateral derecho, el compañero de Jermein Peña en la zaga y el extremo por izquierda.

Jhomier Guerrero y Edwin Herrera, como ha ocurrido a lo largo de este semestre, están compitiendo por el puesto de marcación de la banda derecha. De local, Arias se ha inclinado más por Guerrero.

Peña sería inicialista en el onceno estelar junto a Javier Báez, aunque también aparecen en la baraja de opciones de Arias el uruguayo Lucas Monzón y el bogotano Daniel Rivera. Lo más probable es que el paraguayo juegue al lado del magdalenense.

Por el lado izquierdo ofensivo, Bryan Castrillón parece la principal posibilidad, a menos que Arias esté pensando en alinear tres volantes en la primera línea, con lo cual Rivas podría jugar cubriendo ese costado en calidad de “falso extremo”, como Alfredo Arias lo ha bautizado. Ya veremos.

Los 24 jugadores de Junior que están en concentración son los siguientes:

Arqueros: Mauro Silveira y Jefersson Martínez.

Defensas: Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Yeison Suárez, Jhon Navia, Jermein Peña, Javier Báez, Daniel Rivera, Lucas Monzón y Carlos Olmos (sub-20).

Volantes y extremos: Guillermo Celis, Didier Moreno, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Carlos Esparragoza, José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Jhon Salazar y Joel Canchimbo (sub-20).

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Steven Rodríguez.