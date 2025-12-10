Llegan con la ilusión por las nubes. El mediocampista Bryan Rovira tomó la vocería por el grupo de jugadores del Deportes Tolima para hablar acerca de esta final que disputarán ante Junior y la cual comenzará este viernes, a las 8 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Darle las gracias a Dios por regalarnos una oportunidad de disputar una final más con este club. Muy convencidos de que lo que nos ha traído aquí ha sido el trabajo, la constancia, la construcción que hemos tenido en base a la parte humana, y lo futbolístico ha venido creciendo de menos a más, y eso para nosotros en el proceso ha sido muy fundamental. Queríamos estar aquí y tenemos la sensación de que vamos a hacer hasta lo último con mucha responsabilidad, con mucha jerarquía, con lo que pide una final, los detalles, que es lo que marca la diferencia en una final sea cual sea el rival. Estamos con mucha ilusión, así como está la gente y esa energía la necesitamos”, destacó en una rueda de prensa.

“Todas las finales son especiales. Pero el presente nos pide la ilusión que tiene el departamento. Estamos convencidos de que esa final la vamos a trabajar porque la queremos, la deseamos. El día a día, el sacrificio, todo lo que tienes que hacer por venir y conseguir los objetivos deportivos. Hay que dar un poquito más y estamos muy ilusionados y no la vamos a dejar. Pero vamos a hacer hasta lo último por conseguirla y traerla a casa, que es lo que siempre hemos deseado”, complementó.

El volante, que es una de las piezas fundamentales del equipo dirigido por Lucas González, dijo que tendrán que estar muy concentrados en esta primera batalla.

“Yo hago mucho énfasis en los detalles, porque en los detalles es donde te marca una pelota quieta, una distracción de un saque de banda, detallitos que tú ves muy simples, pero a la final te abren un marcador. Nosotros tenemos que estar los 95 minutos del partido de ida muy concentrados. Va a ser un partido muy difícil. Sabemos cómo se comporta la gente en Barranquilla, jugadores de jerarquía que por ahí emocionalmente te quieren sacar del partido, pero nosotros estamos preparados para manejar y tener control emocional frente a esas situaciones”, comentó.

Por último, Bryan Rovira reconoció lo difícil que es jugar en el Metropolitano y afirmó que Barranquilla es una “plaza hostil” para los visitantes en esta clase de juegos.

“Para nadie es un secreto que Barranquilla es una plaza hostil, pero sobre todo nosotros tenemos que tener control emocional. Yo creo que manejar eso va a ser muy importante en este tipo de partidos, más en la final, y es el convencimiento de lo que nos ha traído acá. La mentalidad que hemos construido, la ganadora, la luchadora, la que hay que dar un poquito más de lo que se trabaja. El grupo, parte y parte, siempre tiene ese sabor de que el que está al lado siempre te está apoyando. Ahora más que nunca en estas instancias, tiene que aparecer ese control emocional y ese espíritu de hermandad”, concluyó.