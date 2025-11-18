No hay estrés. Ni una pizca de temor. Sebastián Viera se muestra totalmente sereno con el cuadrangular semifinal que le correspondió a Junior en la Liga II. El legendario ex arquero uruguayo cree firmemente que los rojiblancos tienen las armas para dar la pelea en un grupo en el que tiene tres adversarios de peso: Nacional, Medellín y América.

“Me gusta más este cuadrangular, que es parejo, que un cuadrangular que sea disparejo. Junior tiene equipo, para mí es el mejor del torneo. Nada más depende de sí mismo, de lo que haga. Esperemos que le vaya bien, esperemos que pase este cuadrangular y pueda ganar la Liga”, comentó Sebastián Viera en diálogo con el periodista Pacho Urruchurto, después de la clausura de ‘Soy 1A’, un programa estratégico de la Consejería para la Convivencia de la Gobernación del Atlántico, el cual involucró la participación de algunos exfutbolistas como Víctor Danilo Pacheco, Wilson Pérez y Émerson Acuña, entre otros.

Viera considera que es una ventaja para Junior que no le haya tocado un rival que juegue en una plaza con altura, aunque sin tener en cuenta que muy seguramente el duelo ante Nacional, en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales, se disputará en los 2.160 metros de altitud de Manizales ante el cierre del estadio Atanasio Girardot por la realización de un concierto.

“En Medellín no hay altura, en Cali tampoco. El equipo siempre se comporta bien en Medellín. Cuando yo jugaba, nos sentíamos bien en esa cancha. Son partidos parejos, de tú a tú, en los cuales el que esté mejor va a ser el vencedor”, opinó el charrúa.

“Acá se ganó bien el último partido. No vi bien al Nacional. Junior fue muy superior ese día. Nacional se mantuvo en zona uno, parecía cansado. Pero Junior, como dije, para mí, en plantel, es el que mejor está. Depende de sí mismo, depende de que esté bien, que esté conectado, que estén bien como grupo y que tengan una buena tarde. Si Junior está bien, es difícil vencerlo”, declaró el jugador más ganador en la historia rojiblanca.

Sobre su carrera como entrenador, Viera aseguró que se encuentra a la espera de lo que pueda surgir de cara al 2026, y no descartó dirigir a los ‘Tiburones’ en un futuro.

“Vamos a ver si surge algo. Estamos preparándonos todos los días para que cuando estemos de vuelta a la raya, lo podamos hacer bien. Yo estoy preparado para lo que venga, siempre mis retos fueron difíciles, pero siempre me encantó lo difícil, así que estoy preparado para lo que sea”, concluyó.