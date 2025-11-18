Los encuentros entre Junior y Medellín siempre han sido, son y serán atractivos. La apuesta ofensiva de ambos equipos ha permitido que se vivan intensas batallas en el terreno de juego, sin importar que se juegue en ‘el Metro’ o en el Atanasio Girardot de la capital antioqueña.

Los últimos cinco duelos en Barranquilla no han sido la excepción. El balance es de cuatro triunfos para el Junior y uno del Medellín, precisamente en el último choque que se vivió entre ambos equipos en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

Esa única victoria del DIM se dio el pasado 8 de junio, cuando se vieron las caras en ‘el Metro’, en los cuadrangulares semifinales de la Liga I-2025. Fue triunfo 1-0 del ‘Poderoso’, que se impuso con anotación del exjuniorista Hómer Martínez.

Pero de ahí para atrás, el Junior ha impuesto condiciones ante su gente, incluyendo aquella recordada victoria en Barranquilla, en el juego de ida de la final de la Liga II-2023. Pero antes de llegar a ese duelo se presentaron otros recordados enfrentamientos.

El 6 de abril de 2025, Junior y Medellín midieron fuerzas en la jornada # del ‘Todos contra todos’ de la Liga I de ese año. Los rojiblancos se impusieron en un apretado duelo por 1-0, con anotación del histórico Carlos Bacca.

Otro recordado choque que se saldó con un triunfo, esta vez triste para Junior, fue el que se dio el 2 de octubre de 2024, cuando se enfrentaron en el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia de ese año. El ‘Tiburón’, que había caído 2-0 en la ida, se impuso por 2-0, con goles del ‘Tití’ Rodríguez y Bryan Castrillón, pero luego cayó eliminado en la tanda de penales por 4-3. Ese día fallaron desde los doce pasos, por los rojiblancos, Edwin Herrera y Léider Berrío.

Ese mismo año, pero iniciando el mes de febrero, Junior y Medellín se vieron las caras en la fecha 3 del ‘Todos contra todos’ de la Liga I-2024 y ese día se dio el único triunfo holgado del último tiempo. El cuadro barranquillero, que fue ampliamente superior, se impuso por 3-0, con anotaciones de Gabriel Fuentes, Yimmi Chará y Didier Moreno.

Y ahora sí vamos con el recordado triunfo por 3-2, en aquel bendito mes de diciembre de 2023, cuando los rojiblancos se impusieron con doblete de Carlos Bacca y otro tanto de José Enamorado, en el juego de ida de la final de la Liga II. Ese triunfo fue la antesala de la obtención de la décima estrella, que Junior logró en suelo antioqueño por la vía de los penales.

Cinco grandes duelos que hacen presagiar que el de este miércoles, en el arranque de los cuadrangulares, no será la excepción, entre dos equipos protagonistas de la Liga II-2025, que tienen cuentas pendientes y que cada vez que se ven las caras se sacan chispas. Hay aroma de partidazo.

Últimos cinco duelos en Barranquilla

8 de junio de 2025

Junior 0, Medellín 1

Cuadrangulares semifinales de la Liga I-2025

Gol: Hómer Martínez

6 de abril de 2025

Junior 1, Medellín 0

Fecha 12 del ‘Todos contra todos’ de la Liga I-2025

Gol: Carlos Bacca

2 de octubre de 2024

Junior 2, Medellín 0

Juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia

Goles: ‘Tití’ Rodríguez y Bryan Castrillón

Nota: Junior ese día cayó 4-3 por penales y fue eliminado

1 de febrero de 2024

Junior 3, Medellín 0

Fecha 3 del ‘Todos contra todos’ de la Liga I-2024

Goles: Gabriel Fuentes, Yimmi Chará y Didier Moreno

10 de diciembre de 2012

Junior 3, Medellín 2

Juego de ida de la final de la Liga II-2023

Goles: Carlos Bacca (2) y José Enamorado, por el Junior. José Ortiz y Diego Moreno marcaron por ‘el Poderoso’.