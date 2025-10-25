Con una línea de cinco en la defensa, Junior se enfrentará al América, este viernes, a partir de las 8:10 p.m., en el estadio Pascual Guerrero, de Cali.

Como lo había anunciado EL HERALDO, el cuadro rojiblanco utilizará cuatro zagueros, Javier Báez, Jermein Peña y José Cuenú, y dos laterales o carrileros, Jhomier Guerrero y Edwin Herrera.

Guillermo Paiva se mantendrá en el frente de ataque, mientras ‘Tití’ Rodríguez esperará en el banco de emergentes.

Carlos Esparragoza ocupará el lugar que deja vacante Didier Moreno, quien se encuentra lesionado.

La alineación titular completa de Junior es la siguiente: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Javier Báez, José Cuenú, Edwin Herrera; Carlos Esparragoza, Guillermo Celis; Yimmi Chará, Jesús Rivas y Guillermo Paiva.