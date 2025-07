No siente nervios ni nada similar. El cancerbero Mauro Silveira se encuentra listo para tener su primer partido con Junior ante el Deportivo Cali, este sábado, a partir de las 8:30 p. m., en Palmaseca.

“Lo llevo muy tranquilo (el debut). He hablado con mi representante, mi familia, mi novia, lo llevo bien. Me estoy preparando bien y estoy listo para el sábado. Nos hemos fijado todo nuestro empeño en el partido ante Cali, en hacer lo nuestro nada más”, declaró en rueda de prensa.

Aunque reconoció que no sabe si será inicialista, dijo que la competencia con Jefferson Martínez es muy buena.

“No sabemos ni Jefferson ni yo quién va a tapar el sábado, eso lo decide el profe Alfredo. Jefferson me arropó desde el comienzo, me encanta la competencia que estamos teniendo, es dura, pero sana y eso ayuda al deportista”, manifestó.

El cancerbero dijo que tanto Santiago Mele como Sebastián Viera le han hablado muy bien de José María Pazo, el entrenador actual de goleros del equipo.

“‘Santi’ (Mele) me ha hablado muy bien de él, también (Sebastián) Viera. Es un entrenamiento exigido, vengo de una escuela similar y llevo bien el entrenamiento. La gente acá me ha tratado de maravilla. Bastante brisa en estos días. El uruguayo está preparado para todo. La gente es muy cálida y le agradezco a todos”, señaló.

El charrúa expresó no tener problema con cualquier esquema: “He jugado con línea de cinco, de tres, de cuatro. Tengo que estar preparado para cualquier esquema. Tengo que mostrar mis características y ordenar la defensa. Acá todo el mundo se basa en que el golero tenga buen juego con los pies. Alfredo busca eso y lo trabaja”, declaró.

Por último, Mauro Silveira volvió a dejar en claro que no siente presión y que busca hacer su historia.

“Yo me baso en ser un golero muy comunicativo. Me he preparado y lo tengo como un fuerte el juego en los pies y que sale bien en el área. No tengo ningún peso, les doy las gracias a ellos por lo que dejaron acá. Vengo a hacer mi historia y que Junior sea más grande”, concluyó.