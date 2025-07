Está tranquilo para su debut. El entrenador Alfredo Arias tiene todo listo para lo que será su primer partido al frente de Junior, el cual será ante el Cali, este sábado, a partir de las 8:30 p. m., en Palmaseca.

Si bien no confirmó el onceno titular que utilizará y explicó que tiene algunas bajas, el timonel aseguró que jugarán los que mejor estén.

“Tenemos el equipo que está mejor, ese es el que va a jugar. Hay jugadores que van llegando, algunos por suspensión. Hoy (este jueves) (Yeison) Suárez hizo su primer entrenamiento, lo mismo (Guillermo) Celis. (Jhon Fredy) Salazar y (Jesús) Rivas hicieron dos entrenamientos más que ellos, van a estar a la orden y podrán sumarle al plantel. Los que jueguen son el mejor equipo que podemos tener hoy en día”, destacó en rueda de prensa.

El estratega uruguayo se refirió a la situación de Teófilo Gutiérrez y los futbolistas que vienen de las Águilas Doradas, Jesús Rivas, Jhon Salazar y Guillermo Celis, quienes no han sido presentados oficialmente.

“Aún si no le ponemos el nombre de Teo, que es importante para esta región, desde que volvió ganó seis partidos y desde que salió no volvió a ganar. Aunque sea de amuleto, debemos contar con él. Es algo que no me atañe a mí, eso hay que preguntarle a las directivas. Los muchachos de Águilas están en las últimas firmas de papeles. No sé mucho de eso, pero estoy deseando contar con esos jugadores para nosotros”, afirmó.

El técnico se refirió a la posibilidad que tiene el joven Jordan Barrera irse al Botafogo de Brasil.

“Uno después de entrenar por bastante tiempo con jugadores y jóvenes agiliza el ojo. Como todos, lo veo con una gran capacidad a futuro y puede ser una estrella. Incluso antes que yo llegara estaba planteada su salida a Brasil. Esas posibilidades se escapan a un técnico, yo solo recibo la noticia”, manifestó.

“Cualquier ser humano cuando tiene una capacidad de mejorar la vislumbra y es difícil decirle que no a un ser humano. Cuando un jugador en su cabeza sabe de esas posibilidades es difícil que confíe en que si se queda será mejor para su carrera. Los momentos en el fútbol deben ser aprovechados y todos coincidimos en que hubiésemos querido verlo más acá. Si sale, hay que desearle suerte”, complementó.

El estratega dijo que ante la salida de Jordan del equipo se abre una gran posibilidad de que venga algún otro futbolista.

“Por lo pronto en el primer partido veremos quién puede suplantarlo porque él venía siendo titular en todos los entrenamientos. Luego sí veremos si podemos traer a un nuevo jugado. Hemos dicho que el equipo necesita otro delantero. Es un periodo de pases corto y no es fácil negociar y traer a los que uno quiere. En definitiva, si vienen jugadores para colaborar, bárbaro, traer jugadores para rellenar, no. Si vienen para hacer la diferencia, perfecto, sino están las fuerzas básicas”, señaló.

“Por una cuestión matemática porque salieron cinco personas en el frente de ataque y solo llegó Salazar, el resto son del medio para abajo. Los que vengan tienen que ser mejores, que compitan con los que están y en esa búsqueda estamos. Igual, eso no es excusa para que Junior sea protagonista”, añadió.

Siguiendo esa misma línea, el charrúa se refirió a la posible llegada de Luis Ángel Díaz, quien está cerca de arribar al club, así como lo anunció este jueves EL HERALDO.

“Luis Ángel Díaz ha sido una de las posibilidades que se han planteado. Es un delantero que puede darnos cosas, es joven, ha jugado en primera división bastantes partidos. Puede jugar en cualquier parte del frente de ataque. Esperemos se pueda dar y que llegue”, declaró.

Por último, Alfredo Arias expresó que tienen que fijarse y concentrarse en lo que puedan hacer y no en las virtudes del Deportivo Cali.

“Nos debemos cuidar de todo. Tenemos que ser humildes y saber que al frente tenemos un cuerpo técnico distinguido con Alberto Gamero y que seguro va a potenciar a muchos de los jugadores que conocemos. Debemos pensar más en nosotros. Debemos pensar en qué equipo quiero ver en el campo. Seguro no se verá la idea al 100% en el primer partido. La actitud no es negociable, dejar todo en cada pelota no es negociable. El esfuerzo para ser un gran profesional no es negociable y la humildad para afrontar cada partido tampoco es negociable”, concluyó.