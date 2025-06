¿Qué pasará con el futuro de César Farías? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo de Junior después de la penosa participación del equipo en los cuadrangulares semifinales, en los que suma un solo punto de 15 posibles a falta de una jornada para el final.

Esa actuación, pero sobre todo el rendimiento a lo largo de los juegos, es lo que tiene al orientador venezolano en el ‘ojo del huracán’ y siendo fuertemente cuestionado por los hinchas, periodistas e incluso exjugadores y técnicos que han pasado por la institución.

Hasta el momento, el timonel dirigirá el encuentro contra el Deportes Tolima, de este jueves, a las 6 p. m., en Ibagué, en donde le pondrá fin al semestre, pero, ¿también a su etapa en el club?

EL HERALDO les hizo una pregunta a varios exjugadores, exentrenadores y periodistas: ¿Farías debe salir o seguir en Junior? La realidad es que la mayoría dejó bien en claro que el venezolano debe abandonar el club.

“Mi opinión es que Farías dejó sin argumentos a las directivas para dejarlo. No debe seguir y tampoco varios jugadores”, dijo el periodista Óscar Forero.

“Yo suelo opinar, criticar o analizar situaciones y comportamientos de los equipos. En esos puedo muchas veces no estar de acuerdo con decisiones del entrenador. Porque cuando hablo del buen o mal funcionamiento de un equipo estoy dándole respuesta al técnico. Pero de ahí a decir que un técnico debe salir de un equipo, no. Yo creo que los dueños del Junior son los que toman esa decisión. En la lógica que ha movido las decisiones de sus dueños, parece ser que por la campaña y estilo de juego, lo despedirían”, complementó el exentrenador y actual comentarista y columnista de EL HERALDO Javier Castell.

Mostrando un poco más su descontento, Iván René Valenciano, el máximo goleador en la historia del club, dejó en claro que, para él, el técnico es el máximo responsable de esta debacle del equipo.

“No debería seguir. Tal vez en algún momento el equipo jugó bien, encontró resultados y nada más. Después en los cuadrangulares no hizo su mejor desempeño. Ha sido un semestre irregular, donde tuvo muchos altibajos. El entrenador no pudo enderezar y mantener el nivel del equipo. Siempre será responsable el entrenador. Cuando tienes una nómina como la de Junior, más allá de que algunos jugadores tengan bajo nivel, debes sacar el mayor provecho, y Farías no lo hizo”, afirmó.

Siguiendo esa misma línea, Carlos Ortega del Río, exentrenador de fútbol, aseguró que el funcionamiento del plantel a lo largo del semestre no ha sido lo esperado.

“No es fácil resumir en pocas palabras todo lo que ha pasado en Junior y todo lo que uno piensa. A Farías no lo voy a discutir como técnico porque tiene su trayectoria, su conocimiento, su forma de ser. Para ser un técnico se necesitan muchas cosas, tener muchas cualidades que seguramente las tiene, pero no se le ha dado. El fútbol que presentó Junior no fue el que todos esperábamos o que todos pretendemos que tenga Junior. A pesar de estar casi un año ya en el club y tener una nómina grande de jugadores y haber tenido la posibilidad de sacar y poner a comienzos de este año, sacar jugadores que venían y traer jugadores nuevos, él no ha logrado un funcionamiento”, manifestó.

Por su parte, el experimentado comunicador social Raúl Correa aseguró que para él, el técnico no debería seguir en su cargo.

“El equipo para este año lo armó a su gusto. Además, dijo palabras más, palabras menos, que cuando llegaran los cuadrangulares íbamos a conocer verdaderamente al Junior, que resulta que ha sido una de las peores campañas en la historia de participación en los cuadrangulares. En vista de lo anterior, fracasó, aun cuando no le guste ese término, y debería irse. Claro que la última palabra la tienen los directivos”, señaló.

Quien también mostró su descontento con el presente del ‘Tiburón’ fue Martín Arzuaga, quien criticó al orientador, pero aseguró, a su vez, que los jugadores tienen responsabilidad.

“No soy quién para decir si debe o no debe seguir, pero la verdad, ya ha tenido prácticamente un año y no ha dado resultados. Segundo, creo que generó mucha más controversia, con declaraciones, con situaciones que se salieron de contexto de lo que debe ser un entrenador. Y peleas que al fin y al cabo le quitaron la armonía, la paz, cuando debía de mantenerse al margen de todo eso y dedicarse únicamente al equipo”, expresó.

La realidad es que este Junior terminó haciendo un papelón en los cuadrangulares semifinales de la Liga-I y el futuro de César Farías está en el aire. ¿Seguirá en Junior? Eso lo sabremos en los próximos días.