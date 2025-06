No buscó culpables ni se escudó en malos arbitrajes. El entrenador César Farías asumió toda la responsabilidad por este fracaso absoluto que logró Junior en los cuadrangulares semifinales de la Liga-I, en los que solo ha sumado un punto de 15 posibles.

“Es responsabilidad mía y no creo que nadie quiera escuchar excusas. Esto es totalmente responsabilidad mía, no busquemos culpables en los jugadores, en los árbitros, en la gente, es mía la culpa y yo la asumo, no hay ningún problema”, comentó.

“Lo que yo diga o plante va a sonar excusas y es lo que menos quiero. Un equipo necesita trabajarse, convencerse de los errores y darle continuidad a unos aspectos y eso no es fácil en un equipo que tiene una demanda nacional. Junior es un equipo muy particular, con mucha pasión, que sin duda alguna tiene su grandeza, pero las estructuras necesitan de tiempo. La parte dirigencial hará su evaluación de todo y estemos o no nosotros, estoy seguro que van a poder aprovechar varias cosas, porque hay un grupo de jugadores que van a poder sobrevivir a la crisis y le aportarán al plantel, sea quien sea el técnico”, complementó.

Siguiendo la misma línea, el técnico dijo que si le toca irse lo hará agradecido con la familia Char por la confianza que le han dado.

“Este es un equipo que compitió hasta el último momento. A veces pasa así, no se te da, un gol de esos hubiese cambiado la historia. No hay que caerles encima a los jugadores, es mi responsabilidad. Si me toca irme o no, es una situación normal del fútbol. Uno está acostumbrado a la presión, no será el último club que dirija o del que me tenga que ir. Si me tengo que ir le daré la mano y un abrazo a don Fuad y quedaré agradecido con él y su familia. Si me tengo que quedar trabajando y cumpliendo mi contrato lo haré, porque tengo la energía para hacerlo. Caerle a los jugadores no es lo más correcto, porque ese es el recurso humano de una institución y hay que tratar de reforzarlo para que vuelvan a hacer una buena primera vuelta y lleguen con más madurez a los cuadrangulares”, afirmó.

“Se necesita construir un equipo con las necesidades que flaqueó en este momento. Después también hay que reconocer que hay gente que ha dado sus mejores momentos. Nos costaron mucho los primeros errores arbitrales. No son excusas mía, el trabajo necesita de una organización estructural. No estoy pidiendo tiempo yo, digo que hay muchachos que necesitan tiempo y no puede ser que por semestre se vayan 15 jugadores. Hay algunos que se irán porque se les acaba el contrato, por la edad y porque no tuvieron un buen rendimiento”, añadió.

El venezolano también habló sobre la actuación de sus dirigidos en la derrota 1-0 ante América, el pasado domingo, en el estadio Metropolitano.

“Llegamos enfocados en el partido. Se desnaturaliza lo que uno tiene en el planteamiento inicial por la expulsión. Recibimos la expulsión con nueve jugadores y con todo eso tuvimos la opción clara al final para que el esfuerzo de los jugadores se hubiese visto recompensado. No estamos teniendo eficacia de cara al arco. Comenzando el segundo tiempo generamos algunas jugadas que debían terminar en gol. Nos agrupamos, luchamos, aguantamos contra un equipo que tenía uno más y luego dos más”, destacó.

“Hasta el final tuvimos la última posibilidad de gol muy clara, no se dio y el fútbol es mucho más que una situación que uno erre, pero las atenciones y las responsabilidades sin duda alguna tiene una connotación mayor que te permite sacar resultados o no. El equipo no está en un buen nivel de confianza, con mucha frustración. Hemos tenido la sensación que pudimos haber sacado algo más en los cinco partidos. Al final competimos, hemos perdido por diferencia de un gol, actitud ha existido, pero no ha habido efectividad y rescato la actitud porque los jugadores nunca se entregaron dentro de la cancha”, agregó.

El DT no quiso hablar mucho sobre lo que puede venir para el siguiente semestre, pero dijo que algo positivo son los jóvenes que han tenido bastante rodaje este semestre.

“No hay planificaciones exactas. Uno intenta organizar lo mejor posible, pero el fútbol tiene más misterios que eso. No es que tú calculaste así y se dio de esa manera. El que insiste, persiste entiende de los tiempos. Este club siempre ha mantenido muchas cosas de estas. Sería analizarlo con mucho más tiempo, si tiene más fortalezas que debilidades. De que hay oportunidades, sí, porque es un club de muchos años, tradición, un trabajo en menores importantísimo. El equipo termina jugando con muchos de esos jóvenes que van demostrando cosas. Lastimosamente no se los ve en su calidad porque no se les da el resultado y cuando eso no pasa hay tristeza y amargura”, manifestó.

Por último, César Farías aseguró que se sintió identificado con lo que hicieron los jugadores en el campo de juego.

“Me sentí identificado con los jugadores. No sé si jugamos mejor con 10 que con 11, pero tuvimos que meterle más. Nos hacen el gol con 9, nos aprovecharon, nos dormimos un poco ahí. Sin embargo, intentamos y generamos una situación clara para empatar y llevarnos algo. No hay justificación, yo, con mucho criterio, asumir la responsabilidad y reconocer que en esta etapa final no pudimos sacar lo mejor de nosotros en la efectividad. En otros aspectos del juego jugamos y producimos. Primera vez que nos elaboran un gol, porque los otros cinco nos los hicimos nosotros. Es fútbol, te quita, pero si tu insistes y trabajas, en algún momento te devuelve cosas importantes estés en el lugar que estés”, concluyó.