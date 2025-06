Yimmi Chará fue el encargado de ir a la rueda de prensa posterior a la derrota 1-0 de Junior ante América, el pasado domingo, en el estadio Metropolitano, por la quinta fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga-I.

El caleño, que ha sido muy cuestionado por errar ocasiones de gol claras a lo largo de esta fase, aseguró que este no fue un partido fácil de afrontar en la parte mental.

“En la parte mental sabíamos que iba a ser difícil, un partido complicado. El equipo venía muy golpeado de las fechas anteriores. No fuimos efectivos, eso nos costó mucho en los cuadrangulares. Hoy, a pesar de todas las cosas que se tenían en contra, el equipo luchó, corrió. Lastimosamente tuvimos un hombre menos en gran parte del partido y eso el equipo lo sintió al final. En todos los partidos no pudimos tener efectividad y nos vamos tristes”, manifestó.

El futbolista, que terminó jugando como volante de primera línea, le pidió disculpas a la hinchada por la vergonzosa participación del club en esta ronda.

“A la hinchada pedirles disculpas, no es lo que la institución se merece. Teníamos unas expectativas, no se nos dieron los resultados, hay que aprender de ellos para el próximo semestre. Hicimos una fase del todos contra todos muy buena, lastimosamente no se nos da. Hay que seguir. Tenemos la posibilidad el próximo semestre, hay que prepararnos bien para poder hacerlo mucho mejor que este”, declaró.

Por último, Yimmi Chará aseguró que esto es un aprendizaje para todo lo que viene.

“El fútbol es de constante aprendizaje. Me tocó aprender en una nueva posición. Traté hacerlo de la mejor manera. Jugué 12-13 partidos en esa posición y el equipo solo perdió dos. Son cosas muy positivas, que hay que resaltar, que se cometen errores, sí, muchísimos. Así tu ganes en el fútbol siempre hay mucho que mejorar. Mañana tenemos que levantarnos y trabajar para preparar el último partido”, concluyó.