Santiago Mele se despidió oficialmente de Junior con un emotivo mensaje en el que repasó su vínculo con el club y la ciudad. El arquero uruguayo, quien supo ganarse el cariño de la hinchada y ganó un título de Liga como rojiblanco, aseguró que no se trata de una despedida definitiva, sino de un “hasta luego”, dejando abierta la puerta a un posible regreso.

“Hoy nos toca separar caminos, pero no lo tomo como una despedida sino como un hasta pronto, un hasta luego, porque así lo siento”, expresó Mele en un video dirigido a la afición, que fue publicado en las redes sociales del equipo rojiblanco.

El guardameta hizo un repaso de su historia con el club, recordando incluso los primeros encuentros en los que enfrentó a Junior antes de vestir su camiseta.

“Familia juniorista, acá les quería dedicar unas palabras en este momento emotivo para mí y para todos. Recordar un poco cómo fue nuestros comienzos allá en el 2020, cuando nos tocó enfrentarnos con Plaza Colonia, ahí nos conocimos por primera vez, y desde ahí se empezó a gestar algo. Después en Unión de Santa Fe nos volvimos a enfrentar y, bueno, después las cosas de la vida permitieron que me toque vivir la experiencia del otro lado, del lado del jugador, y la realidad es que solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento”, manifestó.

Con tono nostálgico, Mele destacó lo especial que fue su paso por Barranquilla y el club.

“Barranquilla es una ciudad hermosa, va a estar siempre en mi corazón, en el corazón de mi familia, y ni que hablar de Junior. Siempre va a estar ese vínculo y van a hacer siempre parte de quién soy hoy. Simplemente decirles muchas gracias. Tengo que hacer una mención especial a la familia Char por cómo confió en mí y también por cómo hoy me está permitiendo seguir desplegando mis alas y seguir creciendo. La única forma de responder al amor es con amor, y lo que traté de hacer fue siempre eso”, expresó.

El uruguayo, de 27 años, cerró su mensaje reconociendo que su historia con Junior parecía escrita de antemano, y valoró los aprendizajes que le dejaron sus compañeros.

“Seguramente algo estaba escrito ya antes de que yo llegara y yo sé que Dios quería que yo viva esta experiencia, y simplemente esa química que se dio fue fruto de lo que ustedes me dieron a mí. En estos dos años compartí con muchos compañeros, de todos me he llevado aprendizajes. Acá tienen un hincha más. Como lo dije hace un rato, esto no es un adiós sino un hasta luego, vamos arriba”, concluyó.