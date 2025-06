Para Didier Moreno no hay fracaso. Aunque es claro el papel bochornoso y penoso de Junior en los cuadrangulares semifinales, y que es un fracaso rotundo el quedar eliminado dos fechas antes, el volante no lo cree así.

Incluso se molestó y respondió de forma irónica cuando fue consultado sobre esto y aseguró que es la “palabra de moda”.

“Es la palabra de moda el fracaso. Si ustedes lo quieren ver como fracaso, lo respeto. Nosotros nos levantaremos mañana con la misma ilusión de seguirlo buscando e intentando”, declaró de forma jocosa en rueda de prensa.

El centrocampista le pidió disculpas a la hinchada y explicó que no tuvieron ni la solides ni eficacia que tuvieron en el ‘todos contra todos’.

“Pedirle disculpas al hincha por lo que ha sido nuestra presentación en estos cuatro partidos, no ha sido el resultado que se esperaban. No hemos podido tener la eficacia ni ofensiva ni defensa que nos llevó en el ‘todos contra todos’ a estar peleando en la parte de arriba. Quedan dos partidos, intentaremos hacer lo mejor posible, sumar esos seis puntos que al final serán importantes para la reclasificación”, manifestó.

“En el todos contra todos fuimos un equipo sólido defensivamente y tuvimos contundencia para atacar. No tuvimos esa solides ni eficacia en la parte ofensiva. En eso radica que no hayamos conseguido los resultados. Como equipo no estuvimos solidos ni pudimos defender”, complementó.

Por último, Didier Moreno explicó que con el marcador abajo intentaron ir con todo en busca del empate.

“Como todo equipo que está abajo en el marcador, nos volcamos al ataque. Teníamos la necesidad de al menos empatar el juego y ellos de defender y lo hicieron bien. No pudimos convertir y al final se llevan los tres puntos”, concluyó.