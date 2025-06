Lo que empezó mal terminó mal. Junior consumó su segundo fracaso del semestre al quedar eliminado con dos fechas de anticipación de los cuadrangulares semifinales de la Liga-I.

El equipo rojiblanco perdió 1-0 ante Independiente Medellín, este miércoles, y le dijo adiós a sus posibilidades de ir a la gran final en este primer semestre. Luego de ese partido, César Farías resaltó las virtudes del rival, pero también dijo que volvieron a cometer muchos errores.

“Enfrentamos a un buen rival, que supo jugar el juego y que en las pequeñas tareas lo hizo bien. Después nosotros en los cuatro partidos que llevamos de cuadrangular hemos cometido cinco errores que han terminado en gol. Fueron errores que pagamos caros y después no tuvimos eficacia. Tuvimos producción en el frente de ataque, luchamos, pero no marcamos. Es difícil así”, declaró en rueda de prensa.

“En cuadrangulares los resultados son cerrados, con diferencia de un gol. Nosotros no pudimos ponernos en ventaja sino en el partido ante América. Hoy recibimos un gol de una pelota larga. Si uno quiere ser finalista no puede cometer ese tipo de errores. Competimos, pero eso no alcanza si no tienes el resultado y si cuando tienes tantas posibilidades y no las metes. El fútbol te cobra y nos cobró con los resultados, lamentablemente”, complementó.

El DT aseguró que para el segundo tiempo tenían la necesidad de ir por el resultado y por eso arriesgaron.

“Jugamos ante un rival que juega bien, que supo jugar estos partidos, que tiene orden táctico, que intenta presionar desde arriba. Con todo eso supimos ir. En el primer tiempo, por más que fue parejo, ellos tuvieron la posibilidad de abrir el marcador. Nosotros tuvimos la necesidad de ir a ganar en el segundo tiempo y ellos de defender, es normal”, comentó.

El venezolano explicó que su continuidad no depende de él y señaló que quedaron en deuda con el hincha.

“Eso no es una pregunta que yo tenga obligación de responder, ni tampoco es para mí. Yo tengo un contrato, trabajo, me levanto todos los días con las mismas ganas. Gane, empate y pierda siempre estoy ahí trabajando y es a lo que estoy acostumbrado. Mañana me levantaré con la misma iniciativa de querer ganar el partido del domingo y tratar de poder cerrar de la mejor manera, porque no nos podemos entregar. Nos golpearon los resultados de los partidos y los errores arbitrales. Tranquilidad porque uno sabe lo que debe hacer. Yo nunca me entrego, eso no existe en mi vocabulario, después esto es fútbol. No puedo hablar sobre el futuro, no me corresponde. Quedamos en deuda con la hinchada”, afirmó.

El timonel declaró que no es la misma situación la que vivió en Águilas Doradas y esta en ‘el Tiburón’ actualmente.

“Hay que ver cómo se ven los objetivos de cada equipo. El de Junior claramente es llegar a la final. Pero con Águilas clasificamos a la Copa e hicimos ocho puntos. Seguramente yo cometí muchos errores también y es parte del fútbol. Indudablemente debimos tener mayor atención en los aspectos pequeños a lo largo del torneo. El no ganar nos llenó de una presión extra que no lo supimos revertir”, apuntó.

Por último, César Farías dijo que, pese a estar eliminados, no se van a regalar y jugarán con orgullo las dos últimas fechas.

“Nosotros jugamos por los puntos de la reclasificación, por nuestro honor, nuestro orgullo, no somos jueces de nada. Vamos con la rebeldía con la que tratamos venir acá. Hemos intentado en las cuatro jornadas, hemos estado cerca y no hemos podidos. A lo mejor con menos presión nos salen mejor las cosas. Eso puede favorecer a otro rival, pero ya no es problema nuestro”, concluyó.