Carlos Bacca está motivado y con confianza para el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga-I. El futbolista porteño sabe que todo empieza de cero y que no hay casi diferencia entre Junior y todos los rivales en el Grupo A.

“Sabemos qué se empieza de cero. Hay dos equipos con el punto invisible, pero empieza otro torneo. Se juega muy rápido. Ya hay dos fechas programadas y una tercera que está ahí. Se va a definir por detalles. La fortaleza es el trabajo que venimos haciendo y demostrarlo”, destacó en rueda de prensa.

“El objetivo era que Junior podía ganar varios partidos. En los cuadrangulares tenemos que ser fuertes de local y dar un golpe sobre la mesa en el primer partido, pensando que es una final y luego hacer lo que nos corresponde de visitante”, complementó.

El veterano delantero destacó el semestre que han hecho hasta el momento.

“Ha sido un semestre diferente, en el que hemos ganado de visitante en lugares complicados. Le decía ayer (miércoles) al profe (César Farías) que por primera vez había ganado en Tunja y a Nacional en Medellín. El equipo fue el mejor visitante. Cuando nos hacemos fuertes de local nos costaba de visitante, pero este semestre fue diferente”, afirmó.

El centrodelantero dejó en claro que no hay favoritos y elogió al Deportes Tolima, primer rival del equipo, este sábado a partir de las 5:30 p. m., en el estadio Metropolitano.

“Aquí no hay favoritos, no hay que vivir del pasado, es del hoy. La historia se escribe cada día y nosotros tenemos que escribir el hoy. Respetamos a los rivales, no sabemos qué jugadores perderán, pero nosotros nos enfocamos en Junior. Ojalá podamos sacar esa versión para mejorarla y podamos sacar el objetivo de llegar a la final”, comentó.

“Para Tolima hay el máximo respeto, son los últimos finalistas. Vienen haciendo las cosas bien, no de ahora, sino de antes. Vienen trabajando bien, eso lo avala los resultados que vienen teniendo. Va a ser un partido muy bonito, entretenido contra un rival como el Tolima que viene con regularidad y siempre peleando finales. Está siendo protagonista de los últimos torneos. Tienen una base sólida y quieren llevar una idea de lo que tienen. Hay que pensar más en nosotros y pensar en los tres puntos que son el principio del objetivo para ser finalistas”, añadió.

El atlanticense aseguró que actualmente no hay titulares y que cualquiera puede ser inicialista en los partidos.

“El profe tiene un plantel de 35 jugadores, él trata de sacar el mejor once. Yo estoy preparado para jugar siempre, pero el profe siempre piensa en el equipo. En otros semestres se sabía que era Carlos Bacca y 10 más, pero ahora hay un plantel amplio. Siempre tengo confianza en mí, sé lo que trabajo y eso me da confianza a mí”, señaló.

Siguiendo la misma línea, el experimentado artillero expresó que él y Teófilo Gutiérrez son jugadores distintos a Guillermo Paiva.

“Somos jugadores diferentes. Son partidos que el profe los prepara y sabe cómo hacerle daño al rival. Él trata de sacar el mejor once, sabe que todos queremos jugar, pero él trata de dar lo mejor para Junior. Paiva es un jugador de mucha lucha, más rápido, Teo y yo tal vez no tengamos esa velocidad ya, pero tenemos experiencia para jugar estas finales”, apuntó.

El atacante dijo que está listo para ser “el as bajo” la manga de estos cuadrangulares, una fase que dice le gusta mucho jugar.

“Hay que preguntarle al profe si soy el as bajo la manga (risas). El profe viene trabajando desde el semestre pasado. Ojalá los resultados nos acompañen en el trabajo, porque son fundamentales para lo que se viene haciendo. Se viene lo bonito, los cuadrangulares, las finales, es lo que me gusta, es donde la gente se queda con todo el bonito recuerdo. Vengo preparándome bien y ojalá se vea el mejor Carlos Bacca”, manifestó.

Por último, Carlos Bacca le envió un mensaje sabe al hincha para que apoyen al equipo en el ‘Coloso de la Ciudadela’.

“A la hinchada, los fieles, que vayan con esa energía positiva, con las ganas, queremos que se llene el Metropolitano. Con el Metro lleno empiezas a ganar el partido. Eso genera mucho. Todos juntos podemos sacarlo adelante”, concluyó.