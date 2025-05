Daniel Muñoz, hoy figura del Crystal Palace y la selección Colombia, dio a conocer una anécdota que vivió en su niñez con al delantero barranquillero Teófilo Gutiérrez.

El acercamiento se dio en México, cuando Teo figuraba en el Cruz Azul y Muñoz apenas era un menor de edad que buscaba oportunidades para abrirse camino en el fútbol.

“Tuve una prueba en Atlante y luego en Cruz Azul. En Cruz Azul me fue muy bien, pero era menor de edad y me tocaba esperar un año para firmar contrato. Allá conocí a Luis Amaranto Perea, que me ayudó mucho, pero también a Teófilo Gutiérrez. Ellos me trataron muy bien”, cuenta Muñoz en diálogo con ‘La Máquina 287’.

Muñoz contó que Teo, en una ocasión, se portó muy bien con él, acogiéndolo y dándole la mano en tierra manita.

“Tengo una anécdota bonita con Teo. Un día terminé de entrenar, él pidió un taxi y me preguntó dónde vivía yo. Le comenté que vivía cerca de la unidad deportiva y me dijo: ‘venga, yo lo llevo hasta allá’”, relató Muñoz.

“Yo salí con él y justo cuando me bajé del taxi me dio hasta la ‘liga’ (risas). Me dijo: ‘Vea pelao, para que se tome un refresco’. Fue algo muy bacano”, recuerda.

La historia mucho más valor teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido aquel niño que Teo ayudó, el cual ha triunfado en Águilas, Atlético Nacional, el Genl de Bélgica y actualmente en el Crystal Palace, equipo con el que acaba de ganar la FA Cup, en una final ante nada más y nada menos que el Manchester City.

Y ni hablar de lo que significa hoy Muñoz en la selección Colombia, donde lateral inamovible, siendo pieza fundamental del equipo tanto en la Eliminatoria al Mundial 2026, como en la pasada Copa América, donde ‘la Amarilla’ logró llegar a la final, cayendo ante Argentina.

Teo, por su parte, ya quema sus ‘últimos cartuchos’ luego de una carrera exitosa donde ha dejado huella en clubes como River Plate, entre otros, y en la selección Colombia, con la que jugó el Mundial Brasil 2014, dos Copas América y tres Eliminatorias. Actualmente milita en el club de sus amores, el Junior, con el que sueña levantar la undécima estrella.