César Farías está motivado. El entrenador de Junior se siente tranquilo de cara al comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga-I, en el cual tienen el objetivo de llegar a la final.

Sin embargo, también dejó en claro que eso no quiere decir que no piensen en hacer un buen partido ante Nacional este domingo, a las 4 p. m., en el Atanasio Girardot.

“Entre todos tenemos más posibilidades. Eso a la hora definitoria es importante. Los jugadores van a dar más que el 100%, pero cuando tienes el respaldo de tu gente tendrás un plus mayor. Ellos vienen demostrando que pueden seguir sacando los resultados que desea la gente”, expresó en rueda de prensa.

“Estamos hablando de una pasión, de un sentimiento. Así como tenemos debilidades, tenemos fortalezas y así queremos reflejarlas. Pareciera que solo tenemos debilidades y no es así. Hay que hacer un balance. Entre todos es mucho mejor. Estamos cerca de ese momento, estamos esperando desde el cuadrangular anterior este momento, pero sin olvidarnos que tenemos un partido muy bonito. Vamos a Medellín con la ilusión y con una preparación de hacer un gran partido”, complementó.

El orientador se refirió a las publicaciones que hizo en sus redes sociales y aseguró que no era una crítica a nadie, sino un mensaje de unión.

“Es el momento en el que numéricamente estamos clasificados. Le hacemos una reflexión a la gente para que sepa que estamos tomando todo con mucha seriedad, con coraje, con fuego sagrado. Queremos sacar lo mejor de cada uno de nosotros. No malinterpretemos que le estoy reclamando a nadie. Entiendo la situación de poner los titulares como se despachó, pero no es así”, comentó.

“No teníamos nada guardado, ni alguna molestia, para nada. No es un despache, ni desahogo, ni reclamo. Es momento que llega la fiesta grande y es mucho más bonito si todos vamos en la misma dirección. Eso no quiere decir que no se pueda evaluar el juego, criticar, esa es la esencia del juego”, añadió.

El venezolano afirmó que ha sentido el cariño de la gente en las calles.

“Esa situación con la gente en la calle me la describió ‘Bolillo’. Me dijo que no creyera en las redes, porque la gente en Barranquilla es cálida. Este es un cargo donde hay que tomar decisiones, a algunos les gusta, a otros no. En la generalidad de la gente siempre hay un respeto, pero no solo hacia mí, sino a todos los entrenadores que ha tenido Junior”, declaró.

“Cuando va en la calle ve la responsabilidad que tiene y uno ha trabajado para estar en la altura. En mi vida entera he sido un hombre de retos y cuando uno ve que se anhela algo hay que defender q capa y espada esta camiseta. A veces uno comete exceso, pero es por la pasión del club. A mí no me gusta perder, solo ganar”, añadió.

El DT dijo que va a dar todo de él para conseguir los objetivos.

“Yo me siento muy identificado con la forma de ser del barranquillero. Yo no me voy a rasgar la piel y decir que soy hincha del club, porque me quedaría feo. Pero este es un club que admiro y yo llegué a donde yo quería llegar. Voy a dar todo lo que tengo por tratar de llegar a donde todos queremos”, señaló.

El técnico explicó que él siempre tiene que tomar decisiones aunque causen molestias.

“Entiendo la posición de generar una alineación, pero el trabajo de un entrenador es darle la atención a todos, aunque no es por igual porque juegan 11. Hemos utilizado a casi todos, algo que nos ha generado muchas críticas. Nosotros trabajamos en equipo y las metodologías que desarrollamos son en equipo. Cuando tú tienes las mismas cargas, el mismo balance de oportunidades para todos se nota”, comentó.

“Muchas veces utilizamos tres equipos, ni los jugadores saben la formación que se utilizará. El gran desafío es tener a todos al 100%. Este equipo ha perdido tres partidos y cuando lo hizo fue por un gol, con posibilidades hasta el final, luchando. Cuando perdimos en casa atacamos siempre. Hemos tenido un equipo que tiene un balance, que combate, que lucha”, añadió.

El timonel destacó que están preparándose para fluir en los cuadrangulares.

“Yo tengo que tener un cuarto intermedio, pensar, reflexionar, analizar y construir a los jugadores de la mejor manera. Sentimos que lo que hemos preparado desde diciembre está cerca de ponerse en fruto. Queremos afrontar esos cuadrangulares con Barranquilla volcada en que podamos arrancar con pie derecho”, manifestó.

“Al final somos seres humanos y el hábito está presente en cada uno de nosotros. si uno está fuerte físicamente y en la mente es mejor. Son atletas, tienen un potencial grande porque llegar a Junior no es fácil. Estar acá es una motivación y eso te mantiene en aprendizaje. Nos estamos preparando para fluir en los cuadrangulares”, destacó.

El estratega aseguró que a él le gusta jugar varios partidos en el semestre.

“Veía a un jugador que decía se jugaban muchos partidos acá, a mí me gusta. Cuando tú juegas mucho debes tener una nómina amplia y tenerla trabajada. En esta ocasión completamos la nómina con la cantera, pero maduro en el once. Nosotros no pensamos solo en este semestre, sino en lo que viene, así nos toque irnos mañana”, comentó.

El venezolano explicó que el clima interno del grupo está muy bien.

“El clima interno es muy bueno. Ya se empieza a oler que comienzan los cuadrangulares. Hace dos días terminamos el entrenamiento, tengo a los analistas haciendo el trabajo en vivo y cuando se iba a finalizar la práctica los jugadores dijeron que siguiéramos”, analizó.

“Tenemos muchos jugadores que han podido ser campeones acá y en muchos países. Esas sensaciones en momentos difíciles te permite siempre estar ahí. Ojalá que esa visión y los datos los podamos aprovechar al máximo y llegar a la final”, comentó.

Por último, César Farías dijo que este Junior siempre hace buenos partidos ante equipos grandes.

“Esta semana no había visto ese punto de vista (solo haber perdido ante uno de los clasificados). Pero no es menos cierto que Junior contra los equipos grandes siempre hace buenos partidos, tiene al jugador despierto. Si a eso se le suma la profundidad del trabajo, la demostración física, porque hemos competido ya en 20 partidos, estamos bien. Queremos llegar bien al debut, ese es el objetivo”, concluyó.