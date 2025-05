El hombre se despachó. Nadie se lo esperaba. Aunque todavía falta el partido del domingo ante Atlético Nacional (4 p. m., en el Atanasio), César Farías hizo un balance de lo que ha sido el rendimiento de Junior en la fase de ‘todos contra todos’, y se refirió a la forma en que llegará el equipo para afrontar los cuadrangulares semifinales de la Liga I.

A través de un escrito, publicado en sus cuentas personales en redes sociales, y en un video emitido por el club rojiblanco en sus distintas plataformas, Farías expresó lo que él mismo llamó como su “reflexión de una etapa”.

Fue una especie de desahogo en la que el venezolano destacó, enfatizó y explicó algunos aspectos de lo que ha trabajado y las que para él son las virtudes futbolísticas de su escuadra y los logros que ha alcanzado hasta el momento.

“Hicimos un trabajo serio, metódico, en silencio. Virtualmente clasificamos con anticipación y aprovechamos ese tiempo para afinar detalles, cuidar a los nuestros y preparar el equipo con enfoque de cuadrangulares. Las estadísticas reflejan el esfuerzo colectivo: defensa sólida, ataque efectivo y una posesión útil. Pero más allá de los números, este equipo tiene algo que no es cuantificable: que es el sentido de pertenencia, hambre de gloria y humildad para seguir creciendo”, escribió Farías en su post.

Sacó pecho por la campaña que Junior viene haciendo, pero no cantó victoria. Farías sabe que el único festejo que puso entre ceja y ceja la afición es el título de Liga, y a eso le apunta. Tiene claro que el verdadero y principal objetivo aún no se ha redondeado.

“Sabemos que esto apenas comienza. En los cuadrangulares no gana el que mejor empieza, sino el que resiste, se adapta y cree hasta el final. Este grupo ha demostrado compromiso, evolución y carácter. Combinamos juventud y experiencia, con futbolistas de recorrido internacional, capaces de competir con madurez, asumir riesgos y sostener la intensidad con convicción”, resaltó con pleno optimismo, y fe en su labor y en el profesionalismo de sus dirigidos.

Insistió en que la circulación del balón de Junior no es estéril y que se ha logrado moldear un equipo flexible táctica y estratégicamente. También valoró varios datos estadísticos.

“Desde el inicio de temporada, mantuvimos un rendimiento superior al 60%. Uno de los mejores arranques y cierres en la fase todos contra todos. Jugamos con intención, sin importar la plaza. Dominamos la posesión con un promedio entre 53 % y 62 %, imponiendo estilo y ritmo. Somos efectivos en ataque y sólidos en defensa. Tenemos la tercera valla menos vencida y un 85.2% de atajadas efectivas, el segundo mejor promedio de la liga. Nuestra posesión no es solo estética: es funcional. Gran parte de los pases son progresivos y llegan al último tercio. Atacamos con ritmo e intención. Somos el tercer equipo en posesión promedio, sin embargo no necesitamos largas secuencias para hacer daño. Y eso, para un equipo que juega en la costa y sube a la altura, no es nada despreciable”, dijo orgulloso.

“En resumen: este Junior combina números, propuesta, evolución. Estamos listos para competir y luchar por lo que todos soñamos”, concluyó Farías en su texto.

Mediante el video, que se extiende por 4 minutos y 41 segundos, repitió algunos de los atributos de su conjunto , pero también recalcó en la importancia de que toda la hinchada se una y se vuelque masivamente a respaldar a Junior llenando las graderías del estadio Metropolitano.

“Es cierto que la preparación no te garantiza un final feliz, pero te acerca, te pone en esa posibilidad. Pero juntos somos más, y si entre todos sumamos, podemos llegar a esa gran final que todos queremos, y enfocarnos correctamente para ello”, afirmó el DT.

“El juego de Junior viene creciendo en muchos aspectos, pero obviamente no hemos mostrado todas las cartas porque vienen los cuadrangulares”, añadió.