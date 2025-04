Está bastante golpeado. La semana pasada se le fue uno de sus mejores amigos en el Deportivo Cali de los 80, Armando ‘el Piripi’ Osma, y en los últimos días se presentó la repentina muerte de Jorge Bolaño, uno de los tantos jugadores colombianos que lo idolatraban y se inspiraron en su talento, carácter e imagen ejemplar de símbolo del fútbol nacional.

Leer también: Cúcuta le dio un sentido último adiós al histórico Jorge Bolaño

Son dos mazazos que ha recibido Carlos Valderrama recientemente, y en ambos casos se ha mantenido alejado de los medios de comunicación. Solo en sus redes sociales, ‘el Pibe’ ha declarado públicamente su lamento y voz de aliento por la prematura partida de estos dos personajes de nuestro balompié.

“Un sentido pésame a toda su familia. Les envío un abrazo de corazón”, escribió Valderrama tras conocer el fallecimiento del ‘Bola’, su pupilo, el jugador más joven de aquel equipazo de los 90 que bordó dos estrellas en el escudo de Junior (1993 y 1995).

Más allá de lo parco y breve de sus palabras, ‘el Mono’, como lo llamaba ‘Bolañito’ y todo el plantel noventero del ‘Tiburón’, “tiene mucho dolor”, según Víctor Danilo Pacheco. “Yo hablé con él y está destrozado… ‘el Pibe’ lo arropó desde que llegó al equipo con solo 16 años”, agregó el habilidoso exmediocampista, que era uno de los estelares de aquel elenco de artistas del balón.

Leer también: “Valenciano, El Pibe, Alexis Mendoza… todos estamos destrozados, se nos fue uno del combo”, dijo Víctor Pacheco

José Pazo, arquero de esa escuadra legendaria y entrenador de arqueros del Junior actual, contó con lágrimas y la voz entrecortada lo que le dijo Valderrama el domingo, luego del fallecimiento de Bolaño.

“Esto es muy duro, es un golpe al corazón. Acabé de hablar con Carlos (Valderrama) y me dijo: ‘juepucha, se nos fue el más pelao, Jose. Se nos fue un niño’”, relató Pazo en la zona mixta del estadio Metropolitano.

DANIEL MUZIO/AP Carlos Valderrama y Jorge Bolaño en Buenos Aires, antes de un partido contra Argentina, en la Eliminatoria al Mundial Francia-1998.

LA ANÉCDOTA DEL REGAÑO

El hombre de la melena ensortijada marcó la carrera de Pacheco, Oswaldo Mackenzie, Iván Valenciano y Bolaño, entre muchos otros. El volante de marca samario, que en sus inicios andaba detrás del astro magdalenense en las concentraciones de Junior y lo imitaba en la forma de hablar y en las manillas en la muñeca, atendía todos sus consejos y recomendaciones, que llegaban de manera franca y directa, sin titubeos, y varias veces a los gritos.

Leer también: “Primero mi papá, luego mi mamá y ahora Jorge”: Óscar Bolaño

En una de sus visitas a EL HERALDO, en el programa ‘En la jugada’ del 17 de febrero de 2022, Jorge Bolaño relató la vez que ‘el Pibe’ lo regañó porque iba a usar unos guayos de colores.

“Yo estaba en Italia con la selección Colombia sub-23, en un amistoso de preparación para el Preolímpico. ¿Ustedes se acuerdan de George Weah?... El delantero liberiano jugaba con unos zapatos rojos. Era integrante del Milan, y estaban de moda esos guayos allá, por eso me compro unos iguales. Yo decía: ‘me pega por el uniforme rojiblanco’. Los compré y me viene para acá, para Barranquilla”, narró Bolaño.

“El día que yo llego nos toca ir a jugar contra Nacional en Medellín. Entonces yo voy y meto los guayos en el maletincito para estrenármelos en el Atanasio contra Nacional. Cuando llegamos al camerino, ‘el Mono’ se achanta en una esquina, solo. Valenciano, Pacheco y yo nos sentamos juntos en otra esquina. Yo voy sacando los guayos para mostrárselos a los pelaos: ‘hey, miren los que compré’. Pacheco y Valenciano: ¡Wao! ¡Qué bacano! ‘El Mono’ estaba allá, mirando, campaneando. Yo acá diciendo: voy a jugar con esos ahora, voy a patear, voy a poner pases y tal”.

Leer también: Giovanni Hernández, Marquinho y otras figuras de Junior se despiden de Jorge Bolaño

En medio de su emoción por el nuevo y particular calzado, ‘el Pibe’ entró en escena, llamó al ‘Bola’ aparte y le preguntó: “¿Tú vas a jugar con esos zapatos?”.

Cuando Bolaño le respondió afirmativamente, empezó la reprimenda: “No vengas a inventar, aquí no vas a jugar con esos zapatos, con ese desorden, con esos dos manes ahí (señalando a Pacheco y Valenciano). ¡Juega serio! ¡Ponte los otros!”.

N modo. No podía desacatar la orden del gran jefe. “Me tocó ponerme los otros y dejar los guayos nuevos. Se los regalé a Valenciano, y él sí se los puso. Pero mira lo que pasó con Valenciano después: duró cuatro partidos sin hacer goles con esos zapatos. Pacheco y Pazo se los quemaron para que volviera a anotar goles (risas). Se los quemaron y empezó a marcar otra vez”.

Leer también: “Descansa en paz, Bola. Un honor compartir contigo”: Fabio Cannavaro

¿Y qué dijo ‘el Pibe’ Valderrama ante la mala racha? “¡Yo te lo dije! ¡Boten esos zapatos rojos, nojoda!”

“‘El Mono’ era un espectáculo”, concluyó Jorge Bolaño en su jocosa remembranza.

‘EL PIBE’ ERA ESTRICTO CON BOLAÑO Y CON TODOS

“A nosotros nos tocó un ‘Pibe’, que además de gran jugador y gran persona, era un personaje (risas). Todo era a la hora que es. Terminaba de comer a las 7:30 y a las 7:45 ya estaba acostado en su habitación. Apagaba el televisor y listo. Si tú no tenías sueño, te tocaba dormirte. Yo no sé cómo, pero tocaba dormirse. Y después de comer había que irse con él o si no uno se quedaba afuera”, recordó Bolaño.

“Pacheco ya no quería estar con él. Mackenzie, tampoco. Valenciano, menos. Me mandaban a mí. Yo cuando tenía ya fuercita en el equipo, yo dije: no voy más pa’ esa. Y se quedó solo. En la selección Colombia, yo también lo tuve de compañero de habitación ahí, nadie quería quedarse con ‘el Mono’ porque terminaba el desayuno, y de unas para la habitación; el almuerzo, y para la habitación. Uno no podía compartir con nadie. Uno estaba joven y apenas empezaba a vivir esos momentos, ya él había pasado por eso”, agrega.

De todas formas, Bolaño siempre admiró a Valderrama y valoró su disciplina y sus lecciones de padre estricto. “Me enseñaron muchísimo esas cosas. Él siempre quería que a nosotros no fuera bien. Él no te aceptaba que tú pusieras un pase malo, pero era una exigencia para que uno mejoraras en eso. Yo creo que eso nos sirvió a todos, a Pacheco, a Mackenzie, a mí. No solamente para salir adelante en mi profesión, también para llegar lejos a nivel nacional e internacional, que fue lo que me pasó a mí”.

En aquella charla en EL HERALDO, el ex-Parma recordó que cuando empezó a ser titular en Junior, después del título de 1995, en varios momentos la alineación de mediocampo hacia arriba era la siguiente: Bolaño, Oswaldo Mackenzie, Víctor Pacheco, Carlos Valderrama, Iván Valenciano y el chileno Cristian Montecinos.

“Un equipazo. Yo solito marcando. Diría ‘el Mono’: ‘estaba nuevo el motorcito del Bola’. Eso era un espectáculo”.