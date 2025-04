La nobleza de Óscar Bolaño Correa sale a relucir en medio del dolor. Golpeado, en pleno traslado hacia Cúcuta para las exequias de su hermano, Jorge Eladio Bolaño Correa, el ex jugador de Unicosta, Junior y Unión Magdalena le contesta el teléfono a EL HERALDO.

No es fácil abordarlo en un momento tan duro, pero el mismo Óscar abre la puerta de su corazón, y con profundo pesar cuenta la oscuridad que ha sentido desde que conoció la infausta noticia del fallecimiento de su hermano.

“Yo hablé el jueves pasado con él. Ayer (el domingo), justo a la hora que le sucede esto, me siento a ver el partido de Junior (vs. Medellín) y veo que me están llamando desde su teléfono. Él siempre me llamaba cuando jugaba Junior a joderme la vida. Me decía que si ya estaba viendo al mejor equipo de Colombia. ‘Con ese Unión Magdalena te vas a matar de la tristeza’, y cosas así me expresaba. Por eso yo no quería contestar”, relató Oscarito con evidente aflicción.

“Vi una, dos, tres llamadas y dije: ‘joder’. Y le contesté de unas: ‘¡Ya vienes a molestar!’. Lamentablemente era la mujer diciéndome: ‘A tu hermano le dio un infarto’. Le respondí: ‘¿Pero en qué momento? ¿Cómo es posible que a Jorge le dé un infarto así?’. No lo podía creer, pero bueno... así es la vida”, agregó con resignación.

El menor de los Bolaño Correa, Alexis, también se encuentra “muy golpeado”. “Para él y para todos esto ha sido duro. Primero fue mi papá, luego mi mamá, ahora Jorge. Son vainas jodidas”, dice Oscarito, haciendo referencia a la muerte de su papá, Óscar Bolaño, la cabeza visible de la dinastía de futbolistas, el 29 de enero de 2017, y a la de su madre, María del Socorro Correa, que falleció en diciembre de 2021.

Una de las cosas que más lo ha impactado en toda esta nefasta situación es la premonitoria y casual celebración del trencito de los jugadores de Junior, Carlos Bacca, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez, al estilo del equipo rojiblanco de los 90 con Iván René Valenciano, Carlos Valderrama, Víctor Pacheco y ‘Bolañito’.

“Eso es otra cosa que lo pone a uno a pensar. Cosas del destino. Como dice Pazo, ‘el Bola’ era muy buena persona. De pronto Dios dijo: vamos a hacerle su homenaje ahí mismo. Si tú escuchas a los pelaos, fue una cosa espontánea, nadie preparó nada”.

Óscar conversaba frecuentemente con ‘Jorgito’, quien le había dicho hace poco que estaba pensando en emprender nuevamente las conferencias sobre su vida y el fútbol, algo que en algún momento sostuvo frente a jóvenes y niños.

“Estaba todo tranquilo, me decía que estaba pensando en retomar las charlas, los proyectos. Yo le dije: ‘habla con el director de deportes aquí en Santa Marta y vemos qué hacemos’”.

Oscar Bolaño, que jugó con su hermano en el Junior de 1998, cree que su hermano tenía mucho para compartir con las nuevas generaciones porque “era muy noble” y por su carácter, calidad y juego revolucionario.

“Futbolísticamente fue de los primeros que cambió su posición. El volante solo quitaba y entregaba. Jorge también contragolpeaba. Eso en el fútbol colombiano antes no se veía. Él fue el primero. Por eso se fue rápido a Italia. Estuvo allá 12 años. Creo que Iván Ramiro es el único que ha durado más allá”, recuerda ‘Oscarito’

Al final del diálogo, la despedida con gratitud y disculpas para Óscar por su amabilidad con el periodista en unas circunstancias tan desventuradas y desgarradoras.

“No, tranquilo. EL HERALDO siempre ha sido parte de nuestra familia, desde mi papá. Ustedes siempre han estado ahí. Estaría muy mal que me llamen y yo no los atienda”, puntualizó.

Así se vivía el clásico entre los Bolaño Correa

El 23 de abril de 2022, antes de un clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior, EL HERALDO publicó esta crónica de cómo vivían los hermanos:

Ya empezaron los dimes y diretes entre los hermanos Bolaño Correa. Jorge, de forma clara y directa, lanzó la primera chanza echando en cara el favoritismo de su amado Junior. “Me llamó el viernes y me dijo: el domingo te vamos a volver a joder”, cuenta Óscar, hincha del Unión Magdalena, en diálogo con EL HERALDO.

“Así es él. Yo fui al partido que perdimos en el Metropolitano (3-1, el pasado 5 de marzo). Me lo vi con él, y gritaba y celebraba los goles a morir. Cuando Unión hacía una jugada o se acercaba, yo lo agitaba y se ponía bravo. Le gusta hacerme ‘bullying’, me dice que me persigue el fantasma (de la B), pero no le gusta que le digan nada. Es más aburrido, no le gusta que se metan con Junior”, explica el mayor de los Bolaño Correa, el ‘bananero’, el que se desempeñaba como lateral o carrilero por derecha.

“Ahora que lo vayas a entrevistar, pregúntale por la vez que jugamos en contra, y Junior y Unión quedaron 0-0 en el ‘Metro’. Se puso bravo. ¡Quedó ardido! (risas)”, recomienda Óscar con malicia.

Cuando EL HERALDO le habla a Jorge del recuerdito risueño de su hermano, contesta de inmediato: “Dile a él que te diga de la zapatera que le metí ese día, jajajaja”.

Normalmente son muy unidos, pero cuando llega un clásico entre Junior y Unión Magdalena, como el que se jugará hoy en el estadio Sierra Nevada, de Santa Marta a partir de las 8:10 p.m., la relación se ‘agrieta’ durante 90 minutos. Cada uno destaca y defiende lo suyo.

Así eran el comportamiento de ambos en sus días de futbolistas, cuando Jorge vestía la rojiblanca y Óscar se ponía la azulgrana. Eran Caín y Abel en la cancha. Los dos estelarizaban un ‘concierto de guayo’. Nada de hermandad, no había contemplación.

Los hermanos Bolaño Correa, Jorge y Óscar, posan antes de un clásico en el ‘Metro’. Apariencia actual de los hermanos Bolaño Correa. También se enfrentaron en Junior-Unicosta. Cuando fueron compañeros en Junior en 1998.

“Jajajaja”. ‘Jorgito’ se vuelve puras carcajadas cuando le mencionan la ‘botinera’. “Óscar me acusó después con mi mamá”, aseguró Jorge.

A María del Socorro Correa, madre de ambos, no le gustaba ver que sus retoños se enfrentaran en un terreno de juego y “prefería no ir al estadio”, cuenta ‘Oscarito’, que pasó por el Unión en 1999, un año después de integrar el cuadro tiburón, adonde llegó de la mano del técnico de aquel entonces, Javier Castell, quien lo dirigió en el desaparecido Unicosta.

“Después que me levantó a patadas en el 0-0, se llevó un regaño de mi mamá, lo iba a joder (jajaja)”, rememora Óscar muerto de risa.

La señora María del Socorro, que falleció en diciembre de 2021, no hinchaba para ninguno de los dos lados. Ella apoyaba a sus hijos independiente de la camiseta que tuvieran puesta. El que sí tenía claras preferencias era el padre, Óscar Bolaño Meza, el legendario lateral samario que dio origen a esta dinastía de futbolistas (Hugo Bolaño Gómez, otro de sus hijos, también fue jugador profesional).

“Era de Junior. Mi papá era de Junior”, reafirma ‘Oscarito’.

Su viejo, que falleció el 29 de enero de 2017, jugó en Unión Magdalena (1967-1974), Santa Fe (1975-1976) y Junior, en el cual resultó campeón en 1977 y 1980.

“Siempre se iba del lado de Jorge, ese era su pechiche”, acepta Óscar.

“Me daba a mí porque yo era mejor”, riposta ‘Jorgito’ con picardía y riéndose.

Tienen la misma sangre, pero los sentimientos son distintos cuando Unión y Junior se enfrentan. Son dos trincheras disparando burlas, bromas y todos los ingredientes del folclor futbolero antes, durante y después del partido, solo eso. La hermandad reaparece y todo se lleva en paz y alegría, como debe ser. Así es el clásico de los Bolaño.