César Farías se fue tranquilo por lo realizado por Junior en el empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, este sábado, en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca. El orientador rescató la entrega que tuvieron sus dirigidos en lo que calificó como un “partido durísimo”.

“Fue un partido durísimo. Nos enfrentamos a un rival que viene de ser campeón, que tiene necesidad. Que tiene mucha continuidad entre ellos, que tiene jugadores rocosos y con una cancha que no permitía el buen juego ni de ellos ni el nuestro. Sabemos que juegan con cinco defensores, estuvimos abajo en el marcador poco tiempo. Fue un partido batallado y a nosotros nos jugaba en la cabeza que tenemos un partido importante el jueves”, expresó en rueda de prensa.

“Intentamos taparles los cinco carriles, estar atentos cuando ellos se unen en la segunda pelota. Hicimos las parejas correctamente. Pudimos ir controlando todo, la pelota detenida de ellos, que es su fuerte. Este es un partido táctico. Nos acomodamos rápidamente a la cancha, tuvimos la respuesta inmediata luego que nos marcaron el gol”, complementó.

El DT dijo que hicieron un buen planteamiento y que ahora pueden cerrar la página de la Liga por unos días.

“Pudimos hacer un planteamiento acorde al rival, acorde a ser visitante, a la cancha y nos llevamos un punto importante. De visitante, que ha sido nuestro deber más importante, hemos ido sumado puntos. Ya podemos cerrar la página y pensar en el día jueves y lo que se viene en la Copa Sudamericana”, señaló.

El venezolano elogió el rendimiento de Guillermo Paiva, quien marcó el gol del empate del cuadro rojiblanco.

“Este equipo se supo levantar de un resultado inesperado la semana pasada. Queremos hacernos fuerte de local, brindarle alegría a la gente. Yo me enfoco en el trabajo, este es un grupo que está sólido, que batalla, que lucha, que juega uno, que juega otro. Por ejemplo, Guillermo nos ayudó mucho, marcó y eso le va a alimentar la confianza”, afirmó.

Por último, César Farías reconoció que le dio descanso a algunos jugadores pensando en el partido que tendrán ante América, el próximo jueves, a las 7.30 p.m., en el estadio Metropolitano, por la fase previa de la Copa Sudamericana.

“Respetamos al rival, vinimos a jugar el partido, lo demostramos, batallamos. Por momentos tuvimos nuestras situaciones, por momentos ellos. Fue un partido bastante luchado. No es menos cierto que hemos descansando a un grupo de jugadores, el día jueves nos jugamos cosas importantes. No estoy viendo ni rumores ni noticias, lo que puedo decir es que me reúno diariamente con la familia Char y estamos todos esperanzados en lo que estamos desarrollando y construyendo”, concluyó.