No quiso hacer un drama por las dos derrotas. Tampoco tuvo mucha autocritica. El entrenador Néstor Lorenzo hizo su balance de esta doble Fecha Fifa de la selección Colombia y explicó, a su modo, la razón de las derrotas ante Croacia y Francia.

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El timonel dejó en claro que no estuvieron a su máxima expresión futbolística, pero que esto les puede servir como un aprendizaje.

“Fueron dos partidos muy exigentes, asumimos el riesgo cuando los aceptamos. El tema de la distancia entre partidos también nos afectó y quisimos probar igual. El partido con Croacia creo que fue parejo, podríamos haber ganado o empatado tranquilamente. Ese partido nos dejó un sinsabor en cuanto a resultado. Hoy (este domingo) Francia nos superó en el primer tiempo, nos rompió rápido la primera línea de presión y se metió en campo nuestro. El otro día Croacia nos dio una muestra de practicidad en lo que es el juego y Francia una muestra de categoría. Yo quería que nos expongamos a esto, estoy triste por la derrota, pero nos va a dejar mucho aprendizaje, ojalá tengamos la revancha con ellos mismos en alguna etapa del Mundial”, señaló en rueda de prensa.

El estratega le restó importancia a que los galos hayan jugado con una nómina alterna debido a que ya llevan un proceso de varios años.

“Los suplentes hay que ver dónde están jugando, hagan la cuenta y van a ver que son titulares en los mejores clubes del mundo. Faltaron los dos o tres delanteros y Upamecano que fue expulsado, pero es un equipo que tiene 12 años de proceso y llegó a 2 finales del mundo, tienen un equipazo. A los que llamas suplentes a lo mejor son jugadores que se están jugando un puesto para la Copa del Mundo, se mataron, el partido fue intenso y nos superaron en el primer tiempo”, destacó.

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El argentino dijo que su equipo siempre genera y dijo que deben mejorar la eficacia.

“Si ven las estadísticas, le llegamos muchas veces a Francia. El equipo siempre genera, siempre va para adelante. Tenemos que mejorar la parte defensiva porque cometimos errores que nos costaron los partidos. Eso es lo que tenemos que mejorar, más allá de otros aspectos tácticos”, comentó.

El orientador, que perdió su invicto ante seleccionados europeos, afirmó que está con toda la fuerza para lo que viene.

“No hablé con nadie en particular de cuántos minutos iba a jugar. Yo me muero si se me lesiona Lucho (Díaz) o cualquier jugador. Si se me lesiona la responsabilidad sería mía. De parte del cuerpo técnico estaba todo planificado, cuántos minutos podía jugar James, ‘Lucho’ (Díaz). Queríamos terminar con todos ilesos. Estoy con toda la fuerza y toda la fe para lo que viene, el grupo está muy bien, muy fuerte. Vamos a aprender de esto”, manifestó.

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Por último, Néstor Lorenzo explicó que aprovechó estos dos juegos para poder ver más a jugadores que no habían tenido tantas posibilidades de jugar.

“El grupo es bastante parejo, hemos tenido la posibilidad de ver a muchos jugadores. Esto de jugar seguido nos ayudó también a cuidar a los muchachos y de esa manera vimos a otros muchachos que vienen haciendo las cosas bien en sus equipos. Me gustó la cara del segundo tiempo. Nos llega el tercer gol por un error increíble de un chico que había hecho un gran partido. Me gustó cómo terminó el equipo, pero el plan inicial reconozco que Francia fue superior. En todos los goles que nos hicieron hubo algún error o mala suerte, pero lo que es funcionamiento, hoy (domingo) no estuvimos bien en el primer tiempo”, concluyó.