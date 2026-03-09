No bajará la guardia. Luis Díaz demuestra dentro y fuera de la cancha que tiene los pies en la tierra y no se conforma con lo que ha hecho en sus equipos y en la selección Colombia. Siempre quiere más. En el Bayern Munich, donde está volando, no es la excepción.

El extremo guajiro hizo esa y otras reflexiones sobre su carrera, su mentalidad competitiva y sus ambiciones en la Liga de Campeones, en una entrevista concedida a la página oficial de la Uefa, en la antesala del partido frente al Atalanta de Italia, en los octavos de final del torneo de clubes (martes, 3 p. m.).

El extremo guajiro habló sobre el sacrificio que implicó salir de su casa para perseguir el sueño de ser futbolista profesional, recordando los momentos difíciles que vivió cuando ingresó al equipo juvenil del Junior.

“En Colombia no hay muchas oportunidades y tienes que buscarlas tú mismo. Cuando me incorporé al equipo juvenil del Junior, con 17 años, me resultó difícil estar lejos de mis padres y mis hermanos, porque estamos muy unidos. Hubo momentos en los que realmente pensé que se había acabado”, expresó.

Sin embargo, esos momentos también reforzaron su determinación.

“Eso me recordaba que tenía que luchar para dar a mi familia una vida mejor y conseguir lo que quería, que era jugar al fútbol profesionalmente. Cuando estoy cansado o no he dormido bien, intento recordar lo que ha pasado en el pasado y seguir luchando por mis sueños. He logrado mucho, pero aún me queda mucho por hacer”.

Díaz también habló de su estilo de juego y de los momentos que más disfruta dentro del campo.

“Sé que soy peligroso cuando tengo el balón en los pies. Me encantan esos momentos en los que creo caos en la defensa rival, porque los extremos y delanteros viven para cuando el rival tiene miedo o sabes que lo estás haciendo bien y que estás ayudando al equipo”.

El atacante aseguró que su ambición sigue siendo la misma: marcar, asistir y seguir creciendo como futbolista.

“Sigo intentando marcar y dar asistencias, porque para eso viven los delanteros. Tengo muchas ganas de ganar, de seguir desarrollándome, de seguir logrando más cosas, porque no me conformo con dormirme en los laureles. Nadie vive en el pasado, así que hay que seguir esforzándose por conseguir más cosas. Si lo haces, todo lo que viene después se disfruta aún más”.

Admiración por Harry Kane

En la conversación también tuvo palabras de admiración para el delantero inglés Harry Kane, a quien considera uno de los futbolistas más completos del momento.

“Admiro absolutamente todo lo que hace, porque creo que actualmente no hay otro delantero como él. Marca goles, da asistencias, corre, sale del área y te lanza un pase desde 30 metros”, afirmó.

Además, resaltó la fortaleza mental del atacante. “Lo hace todo con su habilidad, pero también mentalmente, creo que es muy fuerte. También he aprendido mucho de él en ese sentido y lo admiro por ello, porque tiene una mentalidad increíble. Siempre quiere ganar, siempre quiere ayudar al equipo; corre, trabaja duro, y eso es lo importante. Tener a un jugador así en tu equipo te da una sensación de seguridad. Es muy bueno. Puede hacerlo todo”, destacó el colombiano.

El sueño de ganar la Champions

Finalmente, Díaz dejó claro que uno de sus grandes objetivos es conquistar el torneo más importante de clubes en Europa.

“Ganarla sería increíble y estamos trabajando duro para conseguirlo. Somos un gran club, tenemos un gran equipo y un buen entrenador. Somos una gran familia y trabajamos por el mismo objetivo”.

El colombiano también destacó que en el fútbol actual ningún rival es sencillo.

“Tenemos que trabajar constantemente, sin perder el sentido de la realidad, porque en el fútbol moderno cualquier equipo puede ponértelo difícil. Hoy en día todos los equipos son fuertes, así que tenemos que competir con mucha intensidad”.