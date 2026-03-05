Puerto Rico y Canadá lucen como los favoritos del grupo A para pasar a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, aunque los equipos de Colombia, Cuba, Panamá llegan a San Juan dispuestos a dar la sorpresa.

El estadio Hiram Bithorn, en San Juan, albergará desde este viernes hasta el día 11 la primera ronda de la serie, donde solo los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final del torneo, en esa siguiente fase en el estadio Daikin Park, en Houston (Texas, EE.UU.).

Puerto Rico, por ser sede -por cuarta ocasión en el Clásico-, es el favorito para dominar su grupo al contar con el apoyo incondicional de un público que animará con panderos de plena y colmará el estadio de los colores de la bandera puertorriqueña.

El ‘Team Rubio’, como se conoce a la novena boricua, será dirigido por segunda edición seguida por Yadier Molina, exreceptor estrella de los Cardenales de San Luis.

En principio, Molina iba a contar en su alineación con Francisco Lindor y Carlos Correa, estrellas en las Grandes Ligas, pero ninguno lucirá el uniforme de su país porque sus respectivos equipos -Mets de Nueva York y Astros de Houston- no cubrieron los seguros para poder jugar.

Pese a estas faltas, Molina tendrá al antesalista Nolan Arenado, de madre puertorriqueña y quien previamente jugó con EE.UU., y otros grandesligas como Edwin ‘Sugar’ Díaz, Christian Vázquez, Fernando Cruz, Heliot Ramos, Emmanuel Rivera y Jorge López, entre otros.

Canadá, dirigida por sexta ocasión por Ernie Whitt, llega a San Juan con una escuadra que cuenta con 21 peloteros de Grandes Ligas o con experiencia en Las Mayores, y 14 que jugaron en el Clásico Mundial en 2023.

Algunos de los destacados canadienses que harán el viaje a la isla son Josh Naylor, de los Marineros de Seattle; Tyler O’Neill, de los Orioles de Baltimore y un dos veces ganador del Guante de Oro; Michael Soroka, estrella de los Diamondbacks de Arizona, y Jameson Taillon, de los Cachorros de Chicago.

La plantilla canadiense, sin embargo, no contará con el inicialista estrella Freddie Freeman, de los campeones Dodgers de Los Ángeles, una baja significante para su equipo.

Cuba, por su parte, presenta una mezcla histórica de legionarios de la MLB, estrellas del circuito japonés y figuras de la Serie Nacional.

Liderados por los brazos del Jugador Más Valioso de la Liga japonesa, Liván Moinelo, y de Raidel Martínez, quien logró 46 salvados en Japón, y de los veteranos Alfredo Despaigne y Alexei Ramírez, y Yoán Moncada, con experiencia en las Grandes Ligas, el ‘Team Asere’ busca imponer su jerarquía en San Juan.

No obstante, Cuba no tendrá en su alineación a los jardineros Luis Robert Jr. y Andy Pagés, de los Medias Blancas de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles, respectivamente.

Panamá, a su vez, contará con figuras como José ‘Chema’ Caballero y Edmundo Sosa, que juegan el cuadro interior para los Yankees de Nueva York y los Filis de Filadelfia, respectivamente.

Los pupilos del entrenador José Mayorga sufrieron también dos bajas importantes: el receptor de los Cardenales de San Luis Iván Herrera, quien en 2025 conectó 19 jonrones, impulsó 66 carreras y dejó promedio de bateo de .284; y el lanzador Justin Lawrence, de los Piratas de Pittsburgh.

Finalmente, Colombia, dirigida por José Mosquera, podría ser la sorpresa de este grupo, después de haber clasificado para el Clásico en el torneo clasificatorio con marca invicta de 3-0.

La escuadra abrirá el torneo con el veterano lanzador José Quintana. El cuerpo monticular colombiano se destaca también Julio Teherán, un dos veces estrella con los Bravos de Atlanta y Luis Patiño.

La ofensiva colombiana la encabezan los grandesligas Gio Urshela, de Mellizos, y Dónovan Solano, de los Vigilantes de Texas.