No se está perdiendo tiempo. Casi 24 horas después de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, anunció que continúan trabajando “día y noche” en la remodelación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y publicara algunos videos mostrando que “ya se comienzan a fundir las columnas que soportarán las nuevas graderías del coloso de la Ciudadela”, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, emitió a través de su página web un comunicado en el que informa que realizó la primera visita oficial a Barranquilla y al escenario en la ruta hacia la final de la Copa Sudamericana 2026.

Leer también: Barranquilla FC repite la dosis frente a Patriotas

“El principal foco de la visita estuvo puesto en la supervisión de los trabajos de remodelación que se realizan en el principal coliseo de Barranquilla, que incluyen la renovación del césped, mejoras en infraestructura en locaciones específicas y tareas generales de mantenimiento”, expresó Conmebol en su comunicado.

Las obras se siguen haciendo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La presencia de la Conmebol en la capital del Atlántico significó reuniones con autoridades locales, fuerzas de seguridad y equipos operativos, “con el objetivo de avanzar en los principales ejes del modelo de Final Única: infraestructura, logística, seguridad, servicio al espectador y experiencia del fan”.

“Asimismo, se evaluaron posibles locaciones para eventos oficiales, propuestas vinculadas al desarrollo turístico de la ciudad y los campos de entrenamiento para los equipos finalistas”, agregó la Conmebol.

Leer también: Copa Libertadores 2026: esta es la agenda de los partidos de las fases previas

Ícaro Nogueira, Gerente de Operaciones y Líder de las Finales; Emanuel Días, Gerente de Transporte; y Gustavo Morelli, Gerente de Seguridad, encabezaron la representación de Conmebol en territorio barranquillero.

Pedro Salzedo, Director de Competiciones, y Óscar Ramos, Asesor Jurídico, asistieron a nombre de la Federación Colombiana de Fútbol.

También hicieron parte de las reuniones, en este inicio de los trabajos de planificación y coordinación para la organización del evento, Daniel Trujillo, Secretario de Deportes del Distrito; Ángelo Cianci, Secretario de Gobierno; Yezid Turbay, Secretario de Seguridad y Convivencia; y Camilo Cuello, director de operaciones del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

Leer también: Minnesota United sería el destino de James Rodríguez

“Esta remodelación (del estadio Metropolitano) se enmarca en la política de reinversión y mejora continua de la Conmebol, que busca dejar un legado de infraestructura en las ciudades anfitrionas”, dijo la Conmebol.

Barranquilla será sede de la final única de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el sábado 21 de noviembre.