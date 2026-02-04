Están enchufados. Los muchachos del Barranquilla FC volvieron a mostrar un fútbol dinámico e impetuoso y vencieron 2-0 a Patriotas de Tunja, el martes en la noche en el estadio Romelio Martínez, en compromiso de la tercera jornada del torneo de ascenso.
Con un gol de Cristian Peñate y un tanto en contra de Hánser Angulo, los rojos de Curramba hicieron respetar su estadio y le aplicaron al cuadro boyacense la misma dosis de anotaciones con la cual derrotaron al Atlético FC, el domingo pasado.
De esa manera, con dos victorias consecutivas y una buena propuesta futbolística, los dirigidos por Dairon Pérez se reivindicaron tras un comienzo con derrota 2-1 frente al Orsomarso, en el Romelio.
En las tribunas del escenario de la calle 72 se ubicaron varios jugadores de Junior: Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Jermein Peña y Jefferson Gómez. Así mismo Arturo Reyes, accionista del club rojiblanco y principal impulsor del conjunto de la Primera B.
El próximo juego del ‘Quilla’ será frente al Real Santander en el estadio Romelio Martínez en horario y fecha por definir.