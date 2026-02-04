Están enchufados. Los muchachos del Barranquilla FC volvieron a mostrar un fútbol dinámico e impetuoso y vencieron 2-0 a Patriotas de Tunja, el martes en la noche en el estadio Romelio Martínez, en compromiso de la tercera jornada del torneo de ascenso.

Con un gol de Cristian Peñate y un tanto en contra de Hánser Angulo, los rojos de Curramba hicieron respetar su estadio y le aplicaron al cuadro boyacense la misma dosis de anotaciones con la cual derrotaron al Atlético FC, el domingo pasado.

¡@BarranquillaFC SE HIZO FUERTE ANTE PATRIOTAS EN LA FECHA 3 DE #ELTORNEOxWIN Y GANÓ 2-0 ANTE PATRIOTAS! 🔴🔥🤩



⚽ Con un golazo de Cristian Peñate y otro autogol, el 'Rojo de Curramba' sumó su segunda victoria en el campeonato. pic.twitter.com/083hHztG8S — Win Sports (@WinSportsTV) February 4, 2026

De esa manera, con dos victorias consecutivas y una buena propuesta futbolística, los dirigidos por Dairon Pérez se reivindicaron tras un comienzo con derrota 2-1 frente al Orsomarso, en el Romelio.

En las tribunas del escenario de la calle 72 se ubicaron varios jugadores de Junior: Carlos Bacca, Luis Fernando Muriel, Jermein Peña y Jefferson Gómez. Así mismo Arturo Reyes, accionista del club rojiblanco y principal impulsor del conjunto de la Primera B.

¿Carlos Bacca hincha del Barranquilla FC? ¡Carlos Bacca hincha del Barranquilla FC, el delantero no se olvida de su paso por el equipo y es un hincha más, además esta acompañado de Luis Muriel y Jefersson Martínez! #ELTONEOxWIN 🤩⚽🏆 pic.twitter.com/dpsQEPhz5y — Win Sports (@WinSportsTV) February 4, 2026

El próximo juego del ‘Quilla’ será frente al Real Santander en el estadio Romelio Martínez en horario y fecha por definir.