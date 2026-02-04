El martes 3 de febrero arrancó una nueva edición de la Conmebol Libertadores, casi tres meses después de que Flamengo se consagrara como campeón del 2025 tras vencer a Palmeiras en Lima, Perú.

La competencia suramericana de clubes dio inicio con los partidos de la Fase 1, compuesta por tres instancias eliminatorias.

El primer encuentro de la Fase 1 lo disputaron el martes The Strongest y Deportivo Táchira en La Paz, Bolivia. El equipo boliviano venció por 2-1 al venezolano.

Este miércoles 4 de febrero, en el estadio Río Parapití de la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay, se enfrentarán Sportivo 2 de Mayo y Alianza Lima.

En otro juego, el jueves 5 de febrero, Juventud recibirá a Universidad Católica de Ecuador para el cierre de los partidos de ida.

A continuación, toda la información sobre los primeros partidos de la Conmebol Libertadores 2026.

– Miércoles 04 de febrero:

En Pedro Juan Caballero: 2 de Mayo (PAR) vs. Alianza Lima (PER)

Estadio: Río Parapití

Hora: 21:30h (hora local) – 00:30h (GMT)

Árbitro: José Burgos (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Antecedentes:

Alianza Lima ganó su única serie eliminatoria contra un rival paraguayo en la Conmebol Libertadores: fue justamente en la Fase 1 de la última edición de la Copa, cuando venció a Nacional (1-1 en la ida en Paraguay y 3-1 en la vuelta en Perú).

2 de Mayo disputará ante Alianza Lima su primer partido en la historia de la Conmebol Libertadores. Los últimos tres equipos de Paraguay que hicieron su debut en la Copa, no perdieron en su estreno: Tacuary 2-2 Palmeiras (2005), Capiatá 1-0 Táchira (2017) y Trinidense 1-1 El Nacional (2024).

En esta serie, Alianza Lima (198) alcanzará los 200 partidos disputados en la historia de la CONMEBOL Libertadores. Solo dos clubes peruanos llegaron a esa cifra en la Copa: Universitario (241) y Sporting Cristal (253).

– Jueves 05 de febrero:

En Montevideo: Juventud (URU) vs. Universidad Católica (ECU)

Estadio: Centenario

Hora: 21:30h (hora local) – 00:30h (GMT)

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

VAR: Jorge Justiniano (BOL)

Antecedentes:

Universidad Católica ya disputó una ronda de Fase 1 de Conmebol Libertadores ante un rival uruguayo y la superó: fue contra Liverpool, en 2021, cuando cayó en la ida por 2-1 en Uruguay y remontó la serie en Ecuador con un triunfo por 3-0.

Juventud solo tiene cuatro partidos disputados en competencias Conmebol, todos por Sudamericana, y dos de ellos fueron ante un rival ecuatoriano. Ocurrió en la segunda ronda de la Sudamericana 2015 contra Emelec, cuando igualó 0-0 en ambos encuentros de la serie y luego cayó por penales (3-2).

El último equipo uruguayo que hizo su debut histórico en la Conmebol Libertadores y perdió fue Fénix, en 2003 ante Corinthians por 2-1. Juventud buscará extender una racha de 10 estrenos de clubes de Uruguay que no cayeron en su primer partido en la Copa (3V 7E).

Partidos de las fases 2 y 3

El sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo.