El América de Cali confirmó la llegada de Daniel Valencia como su nuevo centro delantero, una de las incorporaciones más esperadas del mercado de fichajes. El atacante ecuatoriano arriba al club escarlata con el objetivo de fortalecer el frente ofensivo del equipo en la Liga Colombiana y la Copa Sudamericana, en un movimiento que marca su primera experiencia fuera del fútbol de Ecuador.

La contratación del goleador de 29 años responde a la necesidad del conjunto vallecaucano de reforzar una posición clave, en medio de un proyecto deportivo que busca consolidarse a nivel local e internacional. Valencia ya se encuentra en Cali y su vínculo contractual, según lo informado, será inicialmente por tres temporadas.

👹 ¡𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗘𝘀𝗰𝗮𝗿𝗹𝗮𝘁𝗮! El atacante ecuatoriano se suma al América para potenciar nuestro frente de ataque. ⚽ pic.twitter.com/ICVgSoMzmL — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2026

A su llegada, el futbolista expresó su entusiasmo por este nuevo reto: “Estoy muy contento por este reto y con muchas ganas de hacer las cosas bien”.

Daniel Valencia y su llegada al América de Cali

La llegada de Daniel Valencia al América de Cali se concretó en un contexto de alta expectativa por parte de la hinchada. El delantero explicó que su fichaje se dio de manera rápida y que arriba con ritmo competitivo, tras cumplir la pretemporada con su anterior club.

En sus primeras declaraciones, el atacante destacó el peso histórico del club y el respaldo de su afición: “Siempre me han dicho que es un equipo grande, así como son en Ecuador el Barcelona y Emelec y Liga Deportivo Universitaria de Quito. Me atrajo el cariño de la hinchada y ese apoyo que tiene hacia el jugador”.

🇪🇨 Daniel Valencia está listo para marcar diferencias con su instinto goleador. 🔥 pic.twitter.com/x9wmWcgqg4 — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2026

Con este fichaje, el América apuesta por un perfil de delantero con experiencia, continuidad competitiva y números que respaldan su rendimiento ofensivo.

Esta es la trayectoria de Daniel Valencia

Antes de llegar al América de Cali, Daniel Valencia desarrolló su carrera en varios clubes del fútbol ecuatoriano, donde fue consolidando su perfil como atacante.

Su trayectoria incluye pasos por:

Everest (2014–2015)

Águilas (2016)

Santa Rita (2017–2018)

América de Quito (2019 y 2020)

Orense S. C. (2020)

Universidad Católica (2021)

C. D. Macará (2022–2023)

Manta F. C. (2024–2025)

Las cifras que respaldan a Daniel Valencia

Más allá de su trayectoria, el principal argumento que acompaña la llegada de Daniel Valencia al América de Cali son sus números. El análisis de su rendimiento en las últimas temporadas evidencia una evolución sostenida como delantero.

En la temporada 2018–2019, disputó 24 partidos en la Liga de Ecuador, con 21 titularidades, cinco goles y cuatro asistencias.

Durante la temporada 2019–2020, afectada por la pandemia del COVID-19, solo pudo jugar cinco encuentros sin registrar anotaciones.

🇦🇹 El Rojo ya corre por sus venas. ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Daniel! 👹 pic.twitter.com/lA9mpwntEl — América de Cali (@AmericadeCali) February 3, 2026

En 2021, participó en 29 partidos, fue titular en 14 y logró seis goles y cinco asistencias.

En la temporada 2021–2022, estuvo presente en 21 encuentros, marcó dos goles y aportó una asistencia.

En 2022–2023, disputó 28 partidos, anotó siete goles y registró una asistencia.

El salto más significativo se produjo en la temporada 2023–2024, cuando jugó 36 partidos, fue titular en 33 y marcó 17 goles, además de tres asistencias.

Finalmente, en la temporada 2024–2025, consolidó su mejor rendimiento: 35 partidos como titular, 21 goles y dos asistencias, cifras que lo posicionan como uno de los delanteros más efectivos de su etapa reciente.