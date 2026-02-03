La Copa del Rey va llegando a las instancias decisivas con los partidos de los cuartos de final desde este martes 3 de febrero hasta el jueves 5.

Leer también: “Es muy difícil jugar este tipo de partidos”: Arturo Reyes

Este martes, el FC Barcelona enfrentará al Albacete, que viene de eliminar en la competición al Real Madrid, en el Estadio Carlos Belmonte. El cuadro manchego también viene de tres victorias consecutivas en la Segunda División.

Por su parte, los culés dejaron atrás al Racing Club en la Copa del Rey, vienen de derrotar al Elche en LaLiga y al Copenhague en Champions League.

Por su parte, el miércoles 4 de febrero se enfrentarán la Real Sociedad y el Alavés, en el Estadio de Mendizorroza.

La Real viene de empatar frente al Athleic Bilbao en LaLiga, mientras que también sumó tres puntos en el mismo torneo en su último encuentro frente al Espanyol.

Ese mismo día se verán las caras el Valencia y el Athletic Bilbao, en el Estadio de Mestalla. Los valencianos cayeron en su último encuentro, por liga, ante el Real Betis, mientras que los vascos empataron frente a Real Sociedad.

El jueves, por su parte, jugarán el Atlético de Madrid ante el Real Betis en el Estadio La Cartuja. Los dirigidos por el ‘Cholo’ Simeone empataron sin goles frene al Levane y también cayeron en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt.

Horas y por dónde ver los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey en Colombia

Albacete vs. Barcelona - 3 de febrero - 3:00 p.m., hora colombiana.

Importante: Sandy León, recordado con los Caimanes de Barranquilla, campeón en el béisbol venezolano con los Navegantes de Magallanes

Transmisiones: RCN Televisión, Win Sports y streaming en Win Play.

Valencia vs. Athletic - 4 de febrero - 3:00 p.m., hora colombiana.

Transmisión: streaming en Win Play

Alavés vs Real Sociedad - 4 de febrero - 3:00 p.m.

Transmisión: streaming en Win Play

Betis vs Atlético de Madrid - 5 de febrero - 3:00 p.m.

Transmisión: streaming en Win Play