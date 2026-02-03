El futuro de Jhon Jader Durán volvería a dar un giro en el fútbol internacional.

“Estoy muy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria”: Luis Fernando Muriel

Sandy León, recordado con los Caimanes de Barranquilla, campeón en el béisbol venezolano con los Navegantes de Magallanes

Minuto a minuto del triunfo del Junior ante el Pereira, en Armenia

El delantero colombiano estaría próximo a salir del Fenerbahce y su nuevo destino sería el Zenit de San Petersburgo, equipo de la liga rusa que ya habría avanzado en las negociaciones para incorporarlo.

X Fenerbache El colombiano Jhon Jáder Durán celebrando su gol.

De concretarse esta noticia, el atacante sumaría un nuevo país a su carrera. Luego de su paso por el Aston Villa, donde tuvo proyección en la Premier League, Durán fue transferido al fútbol árabe para integrar el plantel del Al Nassr, club en el que coincidió con Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, su permanencia en Arabia fue corta. Meses después, fue cedido al Fenerbahce de Turquía en busca de mayor continuidad y protagonismo. Ahora, todo indica que su etapa en ese país también estaría llegando a su fin.

Jhon Jáder Durán, colombiano que figura en Turquía.

De acuerdo con información revelada por el medio Sporx, el delantero colombiano ya habría viajado a San Petersburgo para cerrar su vinculación con el Zenit. El reporte señala que el jugador se sometería a exámenes médicos y que existe un acuerdo entre el club ruso, Al Nassr y el propio futbolista.

Pereira 2, Junior 3: Muriel y Barrios le dan el triunfo al campeón

El esquema del contrato contemplaría el pago compartido de su salario, con una parte asumida por el Zenit y otra por el club saudí, que aún posee sus derechos deportivos.

En el equipo ruso, Durán se sumaría a otros futbolistas colombianos que han pasado por esa liga, como Jhon Córdoba y Daniel Ruiz.