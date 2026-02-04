El futuro James Rodríguez vuelve a ser tema de conversación luego de que el mediocampista colombiano compartiera una imagen en un jet privado acompañada del mensaje “Here we go” en su cuenta de X, una frase popularizada en el mercado de fichajes por el periodista Fabrizio Romano.

Era de esperarse que la publicación despertara de inmediato especulaciones entre aficionados y medios, que interpretaron el mensaje como una señal de que su próximo destino estaría prácticamente definido.

Instagram jamesrodriguez10 James Rodríguez lanzó indirecta sobre su destino en el fútbol

Según reportes provenientes de Estados Unidos, el club que tendría ventaja en las negociaciones sería el Minnesota United, equipo de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer (MLS).

El diario The Athletic informó que existen conversaciones avanzadas entre ambas partes para concretar la llegada del volante creativo, en lo que sería uno de los movimientos más llamativos de la liga en los últimos años.

De cerrarse el acuerdo, James se convertiría en una de las figuras internacionales más importantes en la historia del club.

La posible incorporación del capitán de la Selección Colombia representaría un salto mediático para los Loons. Con más de 120 partidos con la ‘Tricolor’ y un rol protagónico en la Copa América 2024, el futbolista mantiene un alto nivel de reconocimiento a nivel mundial.

Tomada de @jamesdrodriguez James Rodríguez jugaría en el fútbol estadounidense.

Su experiencia en grandes ligas europeas y su paso por clubes históricos refuerzan el atractivo del fichaje.

Por ahora, ni el jugador ni el club han confirmado el acuerdo. Mientras tanto, los seguidores de James permanecen atentos a cualquier novedad.