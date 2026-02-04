El colombiano Christian González, esquinero de los New England Patriots, ha revelado este martes que entre sus tesoros más preciados está una camiseta de Tom Brady, a quien quiere sumarse en la exclusiva lista de ganadores del Super Bowl.

“En cuanto a las vestimentas de las leyendas de Boston tengo camisetas de Tom Brady y Bill Russell. Una curiosidad para rendir homenaje a estas leyendas deportivas, quiero ser parte de ese éxito y rendirles un tributo a la altura que se merecen”, dijo el defensivo.

Brady, con seis títulos, es el máximo ganador del Super Bowl con los Pats y Russell, con 11 galardones, destaca en la NBA con los Boston Celtics.

González se prepara junto a su equipo para enfrentarse a Seattle Seahawks en el Super Bowl LX, este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California), cita que le genera una combinación de nervios y emoción, según dijo.

“Estoy listo para el domingo. Definitivamente siento más nervios conforme se acerca el juego, pero creo que tengo más emoción de estar aquí, disfrutando de todo este ambiente previo, así que simplemente trato de relajarme y gozar”, explicó.

El esquinero, hijo de colombianos, obtuvo su primera selección al Pro Bowl este año gracias al destacado desempeño que mostró en la campaña regular y que mantuvo en los ‘playoffs’.

El domingo pasado, una intercepción suya selló la victoria sobre los Denver Broncos y el título de la Conferencia Americana.

Según dijo, la regularidad mostrada en la defensiva secundaria de New England lo llena de confianza para en el Super Bowl.

“Se trata de no hacer nada diferente. Al final sólo es fútbol americano. He jugado este deporte desde que tenía cinco años y ahora mismo lo estoy disfrutando. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí, así que lo siguiente es salir al campo y divertirse con los chicos”, subrayó el defensivo de 23 años.

González arribó a la NFL seleccionado por los Patriots en el Draft del 2023, campaña en la que sólo jugó cuatro partidos por una lesión en el hombro.

En su corta carrera acumula 145 tackleadas, 24 pases defendidos, tres intercepciones, un balón suelto forzado y una anotación defensiva.