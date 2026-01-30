Alexander Zverev, tercero del ránking ATP, criticó este viernes la pausa médica del español Carlos Alcaraz, que según dijo el alemán, fue por calambres, algo que no está permitido, tras perder 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 frente al número uno del mundo.

Lea: Djokovic da la sorpresa ante Sinner y jugará la final del Abierto de Australia

“Tenía calambres, y normalmente no puedes pedir una pausa médica por calambres… No me gustó, pero no es mi decisión”, señaló el alemán tras la derrota en rueda de prensa, en la que señaló que el extenuante partido de cinco sets fue “una pelea increíble, una auténtica batalla”.

EFE/EPA/JOEL CARRETT Alexander Zverev felicitando a Carlos Alcaraz tras el partido de semifinal del Abierto de Australia.

El encuentro entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se convirtió, con cinco horas y 27 minutos, en la semifinal más larga del Abierto de Australia, que supuso el pase del español a la final.

“Un final desafortunado para mí, pero para ser honesto, no me quedaba absolutamente nada”, reconoció Zverev.

Lea: La hija de un campeón de Roland Garros anda en Barranquilla siguiéndole los pasos a su padre

El alemán explicó que sus piernas dejaron de responder en los momentos decisivos del quinto set: “Mis piernas dejaron de empujar hacia arriba… así son las cosas. Esto es la vida. Seguimos adelante”.

Zverev, que vivió un encontronazo con la jueza de silla, cuestionó la legalidad de la pausa, y señaló a la jueza que siempre se beneficia al español y al número dos del mundo, Jannik Sinner, con este tipo de pausas. “Siempre están protegiendo a estos dos”, aseveró.

Lea: “Al Pereira no lo podemos subestimar, tenemos que jugar con humildad”: Alfredo Arias

EFE/EPA/JOEL CARRETT Carlos Alcaraz en la semifinal del Abierto de Australia.

“Dije básicamente que era una tontería”, aseguró, aunque evitó que la polémica eclipsara el nivel del partido. “Creo que esta es una de las mejores batallas que ha habido en Australia. No merece que ese sea el tema ahora”, subrayó.

En el análisis deportivo, Zverev lamentó especialmente el segundo set, que considera clave en el desenlace del partido. “El segundo set es el que más lamento. Sentí que debía haberlo ganado… creo que eso habría cambiado las cosas”, explicó.

Lea: Estos serían los candidatos para director técnico de Millonarios tras la destitución de Hernán Torres

Pese a la derrota, el alemán valoró positivamente su resistencia física en un partido que calificó como el más duro de su carrera. “Probablemente sí”, respondió al ser consultado sobre la exigencia del duelo.

Finalmente, Zverev se mostró orgulloso de su rendimiento y optimista de cara al resto de la temporada: “Creo que ambos llegamos a nuestros límites absolutos… si sigo jugando de esta manera, va a ser un buen año para mí”.

Alcaraz disputará el domingo su primera final del Abierto de Australia, en la que se enfrentará a Sinner o al serbio Novak Djokovic, número cuatro del mundo, una vez se resuelva el duelo entre ambos en semifinales hoy.