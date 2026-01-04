Está listo para un nuevo año. El golero Mauro Silveira disfrutó bastante de sus vacaciones luego de conquistar el título de la Liga-II con Junior.

El cancerbero sacó su mejor versión en los cuadrangulares y fue una de las piezas fundamentales del equipo para poder alzarse con el campeonato ante el Deportes Tolima.

Luego de ese logro, el guardameta se lo vio en Estados Unidos disfrutando, con la camiseta de Junior, de su merecido descanso al lado de su novia.

Este domingo ya arribó a la capital del Atlántico y se vio bastante motivado para afrontar los nuevos retos que vienen.

“El reto aumenta, el reto más corto ahora es el que viene ante Santa Fe. En la Libertadores todos los rivales son complicados, estoy contento de estar de nuevo en Barranquilla”, destacó en conversación con EL HERALDO.

“La Copa Libertadores es muy importante. Nosotros tenemos que estar compitiendo siempre por salir campeón y competir bien por fuera”, complementó.

“Es muy difícil mantener todo el plantel después de salir campeones, pero Junior estará bien", dijo Mauro Silveira. El arquero uruguayo se encuentra de vuelta en Barranquilla para empezar la pretemporada rojiblanca este lunes. pic.twitter.com/AFC3M7hmnN — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) January 4, 2026

El guardameta se mostró triste por la salida de jugadores como Javier Báez y Didier Moreno pero afirmó que era difícil mantener toda la base.

“Es muy difícil después de salir campeón con un equipo mantener a todo el plantel. Se fueron algunos jugadores, toca afrontarlo y buscar salir campeones. A uno le duele porque se encariña con ellos, pero desearles lo mejor a ellos y muchos éxitos”, manifestó.

Por último, Mauro Silveira habló de los refuerzos y de la celebración que tuvo luego de conquistar el título.

“Son tremendos jugadores. Los voy a conocer esta semana. Estoy llegando, voy a disfrutar un poco de Barranquilla. La celebración fue lo más lindo, lo celebré acá, en Uruguay, todo fue precioso”, concluyó.