Racing Club se impuso por 3-2 ante River Plate y accedió a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Con goles de Santiago Solari, Lucas Martínez Quarta —en contra— y el uruguayo Gastón Martirena, la ‘Academia’ se impuso ante un ‘Millonario’ que anotó por intermedio de Ian Subiabre y el colombiano Juan Fernando Quintero.

De esta manera, el River de Marcelo Gallardo le puso punto final a su 2025 sin títulos cosechados y con la clasificación a Copa Libertadores 2026 pendiendo de un hilo.

Racing ahora esperará por el vencedor del duelo que el miércoles disputarán Lanús, flamante campeón de la Copa Sudamericana, ante Tigre.

En el otro encuentro disputado este lunes, Barracas Central se impuso por 1-0 ante Deportivo Riestra con un gol en el segundo tiempo extra de Nicolás Blandi.

Su rival será Gimnasia y Esgrima La Plata, que venció este lunes por 2-1 a Unión Santa Fe.

Los cruces ya definidos tras los octavos de final disputados entre sábado, domingo y lunes quedaron así: Boca Juniors vs. Argentinos Juniors, Central Córdoba vs. Estudiantes de La Plata, Barracas Central vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.