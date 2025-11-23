Rosario Central fue el ganador de la Liga Profesional y dejó completamente definida la tabla anual 2025 luego de la fecha 16 del Clausura.

Así, River Plate terminó en la cuarta posición, lo que por ahora lo ubica en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Sin embargo, el equipo de Marcelo Gallardo todavía tiene caminos abiertos para meterse en la Copa Libertadores 2026.

Aunque depende directamente del desempeño de los equipos ubicados por encima suyo en la tabla anual. Con Argentinos Juniors ya clasificado a los cuartos de final tras superar 2-0 a Vélez, River celebró indirectamente ese resultado, ya que mantiene vivo uno de los cupos que podrían beneficiarlo.

💪⚽️ Entrenamiento de sábado ✅



🔜 Racing. pic.twitter.com/huB4K6gAOO — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2025

El primer escenario para que pueda clasificarse a la fase de grupos es si se consagra campeón del Torneo Clausura. Un objetivo complejo por su actualidad, pero matemáticamente posible.

El segundo escenario depende de terceros. Si alguno de los equipos mejor posicionados, Rosario Central, Boca o el propio Argentinos Juniors, termina siendo campeón, automáticamente liberará un cupo por tabla anual, lo que empujaría a River a la Libertadores.

✊⚽ 𝐄𝐧𝐟𝐨𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 en el lunes. pic.twitter.com/9Q7zh8L1tP — River Plate (@RiverPlate) November 21, 2025

Tanto Central como Boca, líderes de sus grupos, reciben a Estudiantes y Talleres respectivamente, en encuentros claves que Núñez seguirá con atención, aunque desde lo emocional jamás festejarían un título del clásico rival.

Si accede por tabla anual, River ingresaría a la Fase 2 de la Copa Libertadores. Si gana, avanza a la Fase 3, donde deberá superar otro cruce para llegar a fase de grupos.

Si pierde ese primer duelo, caerá automáticamente a la Copa Sudamericana. Si es eliminado en la Fase 3, sí tendrá garantizada su participación en la Sudamericana.

Asimismo, existe una tercera vía y es que Lanús reciente campeón de la Copa Sudamericana 2025, podría desbloquear otro cupo para la Libertadores si se queda además con el Torneo Clausura.

Con un título internacional ya asegurado, su eventual consagración en el ámbito local liberaría automáticamente otro lugar en la tabla anual, favoreciendo también a River.