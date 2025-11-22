La organización de Caimanes de Barranquilla presentó este sábado a su staff técnico y roster de cara a la temporada 2025-2026, con el objetivo de conseguir el tricampeonato y lograr su decimoquinta consagración en la pelota profesional colombiana.

El acto se llevó a cabo en la sala de prensa del estadio Édgar Rentería. Durante la presentación oficial, la escuadra sauria formalizó la continuidad de los patrocinios de las marcas Coca-Cola y Elecrolit, así como dio la bienvenida a la marca estadounidense Remington, quien dotará de kits de aseo personal a los peloteros del equipo.

A su turno, el gerente general del equipo, José Mosquera Crissón, destacó lo que ha sido la conformación de esta novena para la temporada: “La base de la selección Colombia que va para los Juegos Bolivarianos son los jugadores de Caimanes y eso habla del tremendo potencial y talento criollo que tenemos”.

Del mismo modo, el nuevo mánager, Jaime Del Valle, enfatizó que bajo su liderazgo los objetivos no cambiarán: “Caimanes tiene un estándar, ellos, los peloteros, ya saben cuál es. El trabajo que han hecho desde la gerencia para el scouting ha sido muy bueno y hoy en Barranquilla tenemos la mejor base de talentos jóvenes colombianos”.

Así mismo, se presentó en sociedad al resto del Front Office del equipo, siendo este el conformado por Hamilton Sarabia, Gerente Deportivo; Farid Pájaro, gerente de Operaciones y Eventos; Juan Rojas, asistente de Gerencia; Natalia Hincapié, jefe de Logística; Rafael Pájaro, coordinador de Operaciones; Andrés Noé Gómez, jefe de Prensa y Comunicaciones y María José De Armas, jefe de Social Media.

En cuanto al roster, es de destacar que se mantiene una base sólida de talentos locales como Michael Arroyo, sexto mejor prospecto de la organización de los Marineros de Seattle; el grandesligas y capitán Dilson Herrera y cuatro de los mejores lanzadores de la temporada pasada, como lo son Júnior Rincón y Luis Pérez -que se estrenan con la organización- además de los regresos de Moisés Díaz y Christian Allegretti, este último quien lanzó un No Hit – No Run la temporada pasada.

Cabe recordar que varios jugadores no empezarán el torneo debido a sus compromisos con la selección Colombia en los Juegos Bolivarianos:

Staff y Roster 2025-2026

Mánager: Jaime Del Valle

Coachs: Normando Linero, Dayan Diaz, Randy Consuegra, Rafael Ozuna Y Carlos Villalobos

Lanzadores: Junior Rincón (DOM), Moisés Diaz (DOM), Luis Pérez (DOM), Christian Alligreti (EE.UU.), José Salvador (DOM), Harold Melengue, Elkin Alcalá, Derwin Pérez, Nicolas Montes, Rubén Galindo, Kevin Escorcia, David Lorduy, Roberto Pérez, Emailon Félix (DOM), Willy Villar (DOM), Wilson López, Emilker Guzmán (VEN), Yoryi Simarra, José De La Rosa, Luis De Ávila Y Ezequiel Zabaleta.

Receptores: Juan Fernández (VEN), Giovanny Planchar (VEN) y Paulo Asprilla.

Cuadro interno: Jaider Morelos, Michael Arroyo, Leandro Emiliani, Luis Luna, Darío Borrero, Fabian Pertuz, Édgar Barrios, Diego Contreras, Jord Diaz, Dilson Herrera y Carlos Arroyo.

Jardineros: Sebastián Solano, Junior Franco (DOM), Gustavo De Armas, Shalim Polanco (DOM), Andres Villafañe y Jesús Marriaga.

El estreno del equipo será el próximo viernes 28 de noviembre ante los Tigres de Cartagena, en el estadio Édgar Rentería. El juego del opening day se disfrutará desde las 7:00 de la noche.