El técnico colombiano Reinaldo Rueda se refirió a la reciente eliminación de Honduras al Mundial. En medio de las lágrimas, expresó su tristeza por no lograr la tercera copa mundialista. Antes estuvo con Honduras en Sudáfrica-2010 y con Ecuador en Brasil-2014.

El DT aseguró este martes en una rueda de prensa que: “Yo les dije que si vamos al Mundial la idea era terminar por la puerta grande. Uno quisiera seguir pero se te va la ilusión” y “hay que darle tiempo al tiempo”, añadió, tras romper en llanto.

El técnico del equipo hondureño se excusó públicamente por ponerse sensible ante la situación. “Perdón, pero es un momento duro”.

“Hoy el fútbol nos ha dado una lección de humildad, los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos, quizás hicimos un buen trabajo, pero no fue suficiente”, agregó en medio de la rueda de prensa este 19 de noviembre.

Rueda lamentó el empate de Honduras 0-0 en Costa Rica el pasado martes, y señaló: “Quisimos celebrar antes de jugar”, ahora “es el tercer clasificatorio en el que no se logra la meta”.